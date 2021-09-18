تزوجت 5 مرات ولا تفكر في الارتباط.. 12 معلومة عن سمية الخشاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامجها «أبلة فاهيتا» المذاع عبر فضائية «ON E» حيث سخرت أبلة فاهيتا من أعمال سمية الخشاب خاصة في بدايتها الفنية، والبرنامج الذي قدمته من قبل، وتصويرها مع بعض الحيوانات الشرسة، كما سخرت أبلة فاهيتا من جلسات التصوير التي قدمتها سمية الخشاب من قبل، وسخرت أيضًا من ملابسها وأغطية رأسها، ولم تتطرق خلال الحلقة لحياتها الشخصية وزيجاتها.

أبرز ما ذكرته سمية الخشاب نرصده لكم كما يلي:

1- اسمها الحقيقي سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب.

2- ولدت في 20 أكتوبر وتنتمي لبرج الميزان.

3- لها عدد من أسماء الدلع، ومنها «سوسو سوسا سوكا سمسم سوسكا».

4- تزوجت 5 مرات وانفصلت.

5- طولها 166 سم والوزن الحالي 61 كيلو جراما، وتستطيع أن تفقد وزنها بسهولة ويمكن أن تفقد كيلو جراما واحدا في اليوم.

6- والدتها اسمها «لولو» وجدتها اسمها «محفوظة».

7- اعتبرت أن فترة فيروس كورونا من أفضل فترات حياتها واستفادت من العزل خلال فترة كورونا وحصلت على دورات متخصصة «أونلاين» في اللغة الانجليزية والتنمية البشرية وكورسات التغذية.

8- لا تنوي الارتباط هذه الفترة حيث تحب حاليًا سمية الخشاب فقط.

9- تضع طبقة مبيضة «فينير» على أسنانها.

10- توقفت عن تصميم الأزياء منذ فترة وترتدي حاليًا أزياء من تصميم والدتها.

11- تهوى المونتاج وتمنتج فيديوهاتها على تيك توك بنفسها.

12- تقدم جلسات التصوير الغريبة باقتراحات من الاستايلست الخاص بها إيهاب العادلي.