فيفي عبده تروي موقفًا جمعها بـ عبدالحليم حافظ: «كنت هتطلق بسببه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة فيفي عبده، أن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كاد يتسبب في طلاقها من زوجها بعد أن رآها الأخير رفقة العندليب تجلس معه في أحد الكافيهات ممسكًا بيدها.

وحكت فيفي عبده تفاصيل الموقف الذي جمعها بالعندليب عبدالحليم حافظ، قائلة إن زوجها انشغل في اجتماع وجلست تنتظره لفترة هي ومدير أعماله، وفي هذه الأثناء دخل عبدالحليم حافظ المكان نفسه وبصحبته المطرب شفيق جلال.

وأضافت: «عبدالحليم لما شافني قالي تعالي هنا يا بت دول بيقولولي أنك رقاصة وأخدني من إيدي.. مين يصدق إنه يمسك إيدي، جوزي نزل لقاني قاعدة معاه قامت قيامته كان عاوز يسيبني قلت له بالسلامة بس ما حلصش».

وأكدت فيفي عبده بعد أن حلت ضيفة على برنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر قناة dmc، أنها عاشت في بداية حياتها بمنطقة إمبابة، فأرادات أن تغير مسكنها للزمالك، حيث يعيش هناك غالبية الفنانين، وبالفعل قامت بتأجير شقة بسعر 150 جنيهًا بالطابق الخامس.

وقالت فيفي عبده خلال اللقاء، إنها قررت السكن في منطقة الزمالك، حيث كان يسكن حولها عدد من المشاهير مثل سعاد حسني وعبدالحليم وأم كلثوم وعبدالوهاب ورشدي أباظة وسامية جمال.

ونفت فيفي عبده وجود أي خلافات بينها وبين الراقصة الراحلة سامية جمال، خاصة وقت وفاتها، «سمير صبري حي يرزق ويسأل عن ده، إحنا روحنا ليها العزاء، وكنا كتير جدا في الجامع، ولكن رفضوا السيدات تروح المدافن».

وتحدثت فيفي عبده عن الفنانتين سامية جمال وتحية كاريوكا قائلة: «علموني إزاي أبقى ذكية وأزاي أخلي بالي من حياتي، وأنا من زمان جدا بفكر في آخرتي هعمل فيها إيه، وأنا عاملة كويس جدا لعذاب القبر، والناس بتحاسبني على الصغيرة والكبيرة، ولكن ربنا هيتكفل بيا وهو اللي هيحاسبني، واتعلمت منهم إزاي أخاف وأعمل حساب ربنا، الناس دي عظماء».