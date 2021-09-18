4 مواد طبيعية احرص على تناولها باستمرار.. تخلصك من حب الشباب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ترتدي ثيابها المنمقة وتضع ما يحلو لها من مستحضرات التجميل، هكذا خططت للخروج برفقة صديقاتها، لكن ظهور بعض الحبوب في وجهها والتي تعرف بـ«حب الشباب»، تبقى مشكلتها المزعجة التي تؤثر على مظهرها، إذ أنها لجأت للكثير من الحلول دون فائدة، خاصة مع المواد الكيميائية، لتبقى المواد الطبيعية هي خيارها الأخير، فهناك عدد من المواد الطبيعية والأكلات التي يمكنها معالجة مشكلة حب الشباب، وإخفائها بشكل نهائي، بحسب ما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

السمك

تناول أسماك السلمون والماكريل والرنجة، مرتين في الأسبوع يساعد في الحصول على بشرة متوهجة، فمن المعروف أن الأسماك مصدر جيد للأوميجا 3، وفيتامين E والزنك، لذلك تناولها يقلل من حب الشباب والحساسية.

يساعد أيضا زيت السمك في تنقية البشرة، فتناول 1200 مليجرام من مكمل زيت السمك، يساعد في ذلك.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان من المصادر المهمة لأوميجا 3، الذي يحافظ على رطوبة البشرة والجلد، فتناول ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يوميًا يقلل من ظهور حب الشباب، كما أنه يعمل على توحيد لون البشرة وتعزيز توهجها.

وأيضًا تناول زيت بذور الكتان يعمل على تعديل حموضة الجلد وتحسين المرونة وعلاج حب الشباب.

الطماطم

الطماطم من المواد الطبيعية الغنية بالليكوبين، ويمكن وضعها على الجلد لتخفيف تصبغ الجلد، بينما تناولها يعمل على ترطيب البشرة ويزيد من إشراقها، وينصح بتناول الطماطم كل يوم مع جوز الهند، مما يجعل البشرة تتوهج في غضون أسبوع.

الأطعمة الغنية بالكولاجين

التدخين والتلوث يعمل على تدمير مادة الكولاجين الموجودة في البشرة مما يجعلها باهتة، لذلك يمكنك تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالكولاجين منها الأسماك، والدجاج، وبياض البيض، والفواكه الحمضية، والتوت، والخضروات، التي تعمل على علاج البشرة وتعزز من مادة الكولاجين.