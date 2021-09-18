«على طريقة شاكوش وياسمين رئيس».. عروسان يخطفان الأنظار في حفل زفافهما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش دخل عريس في وصلة رقص مع عروسه وذلك أثناء استقبالها في مكان زفافهما، حيث ظهرت العروس وهي تخرج من منزل صغير، وقررت النزول من أعلى سلم صغير وهي تشاركه الرقص.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خلال الساعات الماضية، مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله العروسان وهما يرقصان على طريقة الفنانة ياسمين رئيس ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش في كليب أغنية «حبيبتي»، وانتظر العريس لحظة خروج عروسته من مكان وظلا يتشاركان الرقصة التي تفاعل معها المتابعون.

نالت الرقصة إعجاب الكثيرين، وشاركوا بتعليقات ساخرة على مقطع الفيديو من ضمنها:«عاوزة عريس فرفوش كده»..«ما شااء الله حلووووووين أوي بجد إيه الجمال ده، أنا عايزه اتجووووز وحد يغنيلي من قلبه كدا».. «عوزاه يقولي أنتي تخصيني من جوه قلبه كده».. «الواحد بيشوف حاجات تخليه عاوز يتجوز بكره الصبح».

وحقق الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مئات التعليقات والمشاركات بينما حقق 27 ألف مشاهدة ومئات الإعجابات بعد ساعات قليلة من تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

في سياق آخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهي ترقص على أنغام المهرجانات متفاعلة مع حفل زفاف تحت منزلها، حيث شاركت عروسين الرقص من أعلى شرفة المنزل، بينما تفاعل معها عدد من الحاضرين بالرقص.

ونال الفيديو عددا كبير من المشاهدات والتعليقات الساخرة منها: «أنا ف نفسي اووي كل ما يعدي توكتوك ف الشارع»... «لما يكون عندنا فرح ف الشارع.. شوفى الجانب الفرفوش من صحبتك.. لما يكون فيه فرح عندك ف الشارع»... «شكل الجيران معزموهاش علشان كدا اندمجت معاهم».

وحاز الفيديو الذي التقط من قبل أصحاب الفرح على عدد كبير من التفاعلات وصلت إلى 12 ألف تعليق وأكثر من 3 آلاف مشاركة كما تفاعل أحد الأشخاص مع فتاة بالرقص من أسفل منزلها وزعم بعض المتابعين بأنه العريس.