الامارات | شاعر أميركي يفوز بجائزة هربرت الأدبية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر أميركي يفوز بجائزة هربرت الأدبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشاعر الأميركي يوسف كومونياكا بجائزة هربرت الأدبية التي استُحدِثت تكريماً للشاعر والفيلسوف البولندي المعادي للشيوعية، زبيغنيف هربرت، كما أفادت مؤسسته في وارسو أول من أمس.

وليوسف كومونياكا، وهو شاعر وأستاذ جامعي حصل على جائزة «بوليتزر» للشعر عام 1994، أعمال متجذرة في عصره وحياته، استلهمها خصوصاً من خلال استكشاف الفنون الأخرى، لاسيما الموسيقى والفنون التشكيلية.

ونقل بيان لمؤسسة هربرت عن رئيس لجنة التحكيم المتعددة الجنسيات الشاعر توماش روزيتسكي قوله خلال إعلانه اسم الفائز إن «الشعر بالنسبة إلى كومونياكا آلة تغني وتدق وتصرخ، بها يُستدعى الطيبون ويُطرَد أصحاب النفوس الشريرة. وهؤلاء، كما هو معروف، لا تعجبهم سوى الموسيقى الحقيقية»، أي تلك التي «تتناول الحب الحقيقي والمعاناة الحقيقية والشر (الحقيقي)».

ومُنحت جائزة هربرت في العام الماضي للشاعر الألماني دورس غرونباين، أحد أبرز شعراء ألمانيا ومترجميها حالياً. والشاعر المولود عام 1962 في دريسدن (التي كانت وقتها ضمن ألمانيا الشرقية)، يعد بامتياز شاعر إعادة توحيد ألمانيا.

ورشح هربرت لجائزة نوبل للآداب عام 1991، وكان لأعماله إسهام بارز في نضال بولندا من أجل الاستقلال؛ وتوفي عام 1998.

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