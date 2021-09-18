الامارات | #النصف_الحلو.. أبوظبي: المجمّع الثقافي يعود إلى تنظيم عروضه الفنية المباشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. أبوظبي: المجمّع الثقافي يعود إلى تنظيم عروضه الفنية المباشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إقامة العروض الفنية الحية للموسيقى والرقص والمسرح في العاصمة، ابتداءً من 23 الجاري، بعد تعليق هذه الفعاليات منذ مارس 2020 نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19».

وفي إطار الجهود المستمرة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي والترويج له، تم تأكيد إقامة مجموعة متنوعة من العروض الفنية تبدأ بحفل للنجم الإماراتي فايز السعيد في 23 سبتمبر.

وقالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي، إن «العروض الفنية الحية تسهم في إضفاء قيمة لا تُقدر بثمن على مجتمعنا. ومن خلال هذه الفعاليات نتيح المجال واسعاً أمام فرص التعبير الإبداعي والحوار المجتمعي والخبرات المشتركة، وتوفير الأنشطة الترفيهية الثقافية لجميع الحاضرين. ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن عودة عروضنا الحية في إمارة أبوظبي، وإتاحة فرص التلاقي بين الفنانين وأفراد المجتمع لإعادة تشكيل ثروتنا المجتمعية، وإظهار التنوع الثقافي الغني للمقيمين في أبوظبي. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً محلياً وإقليمياً رائداً للفنون والموسيقى».

ويُقام حفل فايز السعيد في تمام الساعة 8 مساءً، حيث أثبت الفنان حضوره منذ انطلاقته الأولى في عام 2006 عبر ألبوم «مشاكل»، ومن أغنياته الشهيرة «ينسى» و«جيتك على الموعد».

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