الامارات | «تشارلي».. أول متلقية للقاح خاص ضد «كورونا» في حديقة فيلادلفيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «تشارلي».. أول متلقية للقاح خاص ضد «كورونا» في حديقة فيلادلفيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت «تشارلي» أنثى الليمور حلقية الذيل أول حيوان يتلقى تطعيماً خاصاً ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حديقة حيوانات فيلادلفيا.

وقالت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر إن تشارلي كانت جزءاً من مجموعة من 10 حيوانات، من بينها أربعة حيوانات أخرى حلقية الذيل، وأربعة من حيوانات غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية، وإنسان الغاب السومطري، للحصول على جرعاتهم من التطعيم.

وسيحصل في غضون الأسابيع المقبلة 113 حيواناً في الحديقة نفسها على اللقاح الذي يحتوي على جرعتين من شحنة مكونة من 240 جرعة قدمتها «زويتس»، وهي شركة تابعة سابقاً لشركة فايزر، ومقرها نيو جيرسي، وتطور أدوية للحيوانات.

وعلى الصعيد الوطني، كانت هناك حالات موثقة من الحيوانات بحدائق الحيوان أصبحت مريضة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك الغوريلا وفهود الثلج والنمور في حديقة سان دييغو وحديقة سفاري، وفي الأسبوع الماضي فقط في حديقة أتلانتا تبين إصابة حيوانات غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية بالفيروس.

وقال مدير صحة الحيوان بحديقة فيلادلفيا، كيث هينشو، إنه لم يتم تأكيد وجود حالات إصابة في الحديقة، لكن حالتين من حيوانات الغوريلا ظهرت عليهما أعراض خفيفة محتملة، ما أدى إلى إجراء اختبارات، ولكن تبين أنها سلبية.

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