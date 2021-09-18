الامارات | غريتا تونبرغ تشارك في الاحتجاج المناخي ببرلين

شكرا لقرائتكم خبر عن غريتا تونبرغ تشارك في الاحتجاج المناخي ببرلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الناشطة السويدية في مجال حماية المناخ، غريتا تونبرغ، المشاركة في الاحتجاج العالمي من أجل حماية المناخ الذي دعت إليه حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل»، والمقرر تنظيمه في 24 الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الناشطة (18 عاماً) لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية، أمس، إنها تعتزم التظاهر في برلين، مضيفة أنها لن تروّج لحزب معين قبل يومين على الانتخابات العامة في ألمانيا. وتابعت: «نحن لسنا مجموعات ضغط لمصلحة الخضر».

ومن المخطط تنظيم احتجاجات في ألمانيا في أكثر من 340 مدينة الجمعة المقبل، وتنظيم أكثر من 1160 احتجاجاً على مستوى العالم. وتطالب المبادرة الاحتجاجية بإجراءات للحد من احترار الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

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