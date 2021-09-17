الوحمات بتتحول لأورام.. الطفلة «سجدة» مصابة بمرض نادر: 14 عملية ومفيش فايدة

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم تكتمل فرحة الزوجين بـ«سجدة» ذات الـ 7 سنوات حين كانت مولودة جديدة، ولاحظا على جسدها وحمات باللون الأسود على الرغم من أنها لم تكن تنتشر بكثرة، إلا أن والديها ذهبا بها إلى أحد الأطباء شخّص الأمر بأنه مرض مناعي نادر، تظهر أعراضه بهذا الشكل الغريب وتلازمه أورام حميدة قد تتحول إلى خبيثة مع مرور الوقت.

بعد سنوات من آلام العمليات الجراحية سأمت «سجدة» وبدأت تشكو لوالديها بعدما أدركت ما أصابها وتتسائل عنه بسبب انتشاره السريع في أماكن متفرقة من جسدها دون توقف، وعبرت أكثر من مرة عن أمنيتها بأن تتعافى من هذه الوحمات التي تنتشر بسبب مرضها المناعي النادر.

والدة الطفلة: خضعت لـ 14 عملية جراحية بسبب انتشار الوحمات في الجسم بشكل سريع

سمية أحمد والدة الطفلة تحكي لـ«هن» أن ابنتتها تعاني من ظهور هذه الوحمات على جسدها منذ ولادتها وخلال تلك الفترة خضعت لـ 14 عملية جراحية بسبب انتشارها في الجسم بشكل سريع، وتسببت في معاناتها وأصبحت حالتها النفسية سيئة بسبب آلام العمليات التي خضعت لها ابنتها، وما زالت تحتاج إلى المزيد منها حتى لا تتحول الأورام الحميدة إلى خبيثة حسبما أكد لها طبيب الأورام.

منذ سنوات تنتظر الأم تشخيص هذا المرض الذي أصاب طفلتها، لكن دون جدوى، واقتصر الأمر على استئصال تلك الوحمات التي تحولت إحداها إلى ورم كبير في الظهر باللون الأسود، بجانب العديد من الوحمات الأخرى بحجم أصغر قليلًا.

الطفلة: نفسي اللي في جسمي يروح..أنا بخاف من الحقن

«ماما أنا عايزة اللي في جسمي يروح..أنا بخاف من الحقن» هكذا تعبر الطفلة «سجدة» عن آلام المرض، حسبما أكدت الام الثلاثينية، بسبب تعرضها باستمرار إلى العلاج المكثف والمدة الطويلة التي خضعت خلالها إلى إزالة بعضها بالليزر أو استئصالها بعمليات جراحية كاملة منذ ولادتها.

وتضيف الأم: «في أوقات كتير بتتألم بسبب الوحمات ومن ضمنهم واحدة في ضهرها وخايفين حجمها كبير وفيها ورم حميد، وعندنا تخوفات من إنه يتحول لسرطان لكن لما عرضناها على أكتر من طبيب قالولنا لازم يتشال لما توصل لسن البلوغ لأنها مش قادرة تستحمل العمليات اللي اتسببت في نزيف وتلوث الجرح».