أول رد من مطعم شهير على واقعة تصوير الفتيات في الحمامات الخاصة به: «حصل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد المطعم الشهير المتهم بحدوث واقعة تصوير الفتيات خِلسة بالحمامات الخاصة به، بعدما اتهمته فتاة تُدعى بسمة ماجي بوضع هاتف محمول داخل رُكن بالحمام لتصوير الفتيات في أوضاع غير لائقة، على الواقعة مؤكدًا صحتها: «حصل».

وتواصلت «هُن» مع إدارة المطعم الشهير للرد على الاتهامات الموجهة له، لتؤكد أن الواقعة حدثت بالفعل: «ده ولد جديد بقاله 5 أيام، وهو اللي عمل كده، وسلمناه هو والتليفون، وبالفعل الهاتف اتحرز، والولد اتحجز بعد طرده من المكان».

فتاة تثير الجدل.. مطعم بيصور البنات في الحمام

وأثارت إحدى الفتيات تدعى بسمة ماجي، الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما اتهمت أحد مطاعم الدجاج الشهيرة بوضع هاتف محمول داخل الحمام لتصوير الفتيات، ودونت الفتاة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بنات لو سمحتوا خدوا بالكم لما تدخلوا أي حمام بعد كده، النهاردة كنت أنا وصاحبتي في المحل الشهير، فرع كلية البنات، وصاحبتي دخلت الحمام وخارجة وشها أحمر وجسمها بيتنفض من الرعب».

وشرحت الفتاة ما حدث مع صديقهتا: «كان فيه موبايل متعلق في السقف الخشب اللي فوق التويلت بيصور البنات وهي في الحمام، أنا مشوفتش بجد مرض كده في حياتي، والموبايل طلع بتاع حد من الـ، staff وعليه فيديوهات كتيير أوي».

المتهم عمره 17 عاما.. والفتاة تتنازل عن المحضر

خطوة سريعة اتخذتها الفتاة ضد المتهم: «كلمنا مدير الفرع كان كل همه سمعة المحل، وكلمنا البوليس وجه أخد الولد والموبايل اتحرز واتمسح من عليه كل حاجة تخص الفتيات، والولد بعد كل ده طلع 17 سنة».

ولم تمر ساعات إلا وتابعت الفتاة تفاصيل ما حدث: «صاحبتي اتنازلت عن المحضر، الشرطة فضلت معانا وفي صفنا، والموبايل اتحرز ومسحوا كل اللي عليه واحنا واقفين.. والولد اتحجز».