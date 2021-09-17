فيفي عبده عن سؤال «إحنا بنخلف إزاي»: بناتي عرفوا من المدرسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

«لغاية ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها».. تصريح للفنانة الشهيرة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، اثارت به جدلًا واسعًا عقب استضافتها ببرنامج «السيرة» مساء أمس، مع الإعلامية وفاء الكيلاني عبر فضائية dmc.

وأكدت الفنانة فيفي عبده، أنه قديمًا كان من غير المعتاد أن يجلس الأطفال رفقة كبار السن، أو معرفة تفاصيل أحاديثهم الجانبية، حتى أنها فور محاولاتها استكشاف تفاصيل الزواج والإنجاب لم تساعدها والدتها، وإنما اكتفت بأن تؤكد لها أن الفتيات ينجبن من «ركبهم».

كلمات جعلت الفنانة تتصدر محركات البحث على الفور بسبب الاعتقاد الخاطئ، وربما الأغرب بين اعتقادات الأبناء.

الخطأ الذي وقعت فيه والدة الراقصة فيفي عبده، قررت الأخيرة تجنبه تمامًا، وتركت لابنتيها حرية المعرفة والثقافة، بعدما وفرت لهما التعليم المناسب الذي ساعدهما في توسيع مداركهما.

فيفي عبده: بناتي عمرهم ما سألوني جينا إزاي

«عمر بناتي ما قالولي إحنا جينا إزاي يا ماما».. هكذا أشارت الفنانة فيفي عبده لطريقة وأسس تربيتها مع ابنتيها، حيث تركت لهما مساحة كافية للتعليم والتثقيف: «الدنيا اتغيرت ودلوقتي البنات بيدرسوا كل حاجة في المدرسة ويعرفوها، وده مكانش على أيامي، أنا علمتهم في مدارس لغات وده ساعدهم».

وعن السؤال الشائع بين الأطفال، أشارت الراقصة خلال حديثها لـ«هُن» إلى أن ابنتيها لم توجها لها السؤال: «كانوا عرفوا كل حاجة من المدرسة خلاص بشكل علمي».

عمري ما ضربت بناتي زي ما اتضربت زمان

شعور بالقسوة عاشته الراقصة الشهيرة مع والدتها، التي اعتادت التعدي عليها بالضرب، قررت عدم تكراره نهائيًا مع بناتها: «عمري ما ضربتهم، لكن زمان أنا أمي كانت بتضربني وده سببلي أزمات».

لحظات من الصداقة والمحبة تعيشها فيفي عبده مع حفيدتها: «طبعا أعز الولد ولد الولد، وحفيدتي دي صاحبتي وحبيبتي، باخد رأيها في حاجات كتير من لبسي وإطلالاتي، مفيش مانع إنها تساعدني».