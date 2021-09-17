8 عادات تضر بصحة أسنانك.. منها قضم الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكنك تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط وزيارة الطبيب بانتظام للحفاظ على ابتسامتك مشرقة وصحية، ولكن هل تعرف ما هي العادات التي تضر بأسنانك؟

ربما تعلم أن تناول وجبات خفيفة من الأطعمة السكرية بين الوجبات عادة سيئة، ولكن بعض العادات الأخرى التي تضر ليست واضحة جدًا.

فيما يلي، 8 عادات تضر بصحة أسنانك يجب الانتباه إليها، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد".

1- استهلاك الكثير من الكافيين:

تحتوي المشروبات مثل القهوة والشاي الأسود على مكونات تسمى العفص، وتلتصق هذه المكونات بأسنانك، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى اصفرارها، كما أن الأطعمة مثل التوت (التوت الأسود والتوت والكرز) والطماطم والمصاصات والحلوى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تلطيخها.

2- تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل خاطئ:

يسبب استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة أو الضغط بشدة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى الإضرار باللثة والأسنان، ولتجنب ذلك استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ونظف أسنانك برفق.

3- استخدام أسنانك لتمزيق وفتح الأشياء:

قد يكون استخدام أسنانك كأداة لفتح زجاجة أو لقطع علامة الملابس أمرًا مناسبًا، ولكنها بالتأكيد ليست جيدة لأسنانك، لأنها قد تكسرها وتتسبب في تشققها.

4- قضم الأظافر:

قد يؤدي قضم أظافرك إلى إتلاف اللثة والتسبب في تكسر أسنانك، كما يمكن أن يكون لمضغ أشياء أخرى غير صالحة للأكل، مثل أقلام الرصاص تأثير مماثل.

5- صرير الأسنان:

غالبًا ما يكون صرير الأسنان عادة غير واعية، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان وآلام العضلات وتقييد حركة الفك.

6- استخدام الخيط بشكل غير صحيح:

يمكن أن يساعد التنظيف بالخيط في إزالة قطع الطعام والبلاك، مما يقي من أمراض اللثة، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص يستخدمون الخيط بشكل غير صحيح، ويدفعون البلاك لأسفل تحت لثتهم، مما يسبب إلحاق الضرر باللثة.

7- تناول الوجبات الخفيفة باستمرار:

إذا كنت تتناول وجبات خفيفة بشكل متكرر، فإن الحمض الموجود في الطعام لديه المزيد من الوقت للتلامس مع أسنانك وإتلافها، مما يسبب تسوس الأسنان.

8- تبييض أسنانك بشكل غير صحيح أو في كثير من الأحيان:

الطريقة الأكثر أمانًا لتبييض أسنانك هي الذهاب إلى طبيب أسنان مؤهل، وإذا قررت شراء منتج مبيض وقمت بالإجراء بنفسك، فتأكد من أنك تعرف كيفية القيام بذلك بشكل صحي، وإلا فقد تزداد حساسية أسنانك.