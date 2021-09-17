7 علامات تدل على أن كليتك تعاني من مشاكل صحية.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

للكلى وظائف مختلفة لأدائها، وعدم توخي الحذر بشأن صحتها يمكن أن يسبب بعض المضاعفات الصحية للجسم.

وإذا كنت تعاني من أي مشاكل في الكلى، فيما يلي العلامات السبعة الأكثر شيوعًا التي تدل على مرض الكلى، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- مشاكل النوم:

قلة النوم مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، وعندما لا يتم ترشيح الكلى بشكل صحيح، تميل السموم إلى البقاء في الدم بدلاً من خروجها من الجسم عن طريق البول، ما يؤثر على النوم.

ويعد انقطاع النفس النومي شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة مقارنةً بالآخرين.

- مشاكل الجلد:

للكلى عدة أدوار مهمة تلعبها، لذا إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مرض الكلى، ويمكن أن تشير البشرة الجافة والحكة إلى أمراض المعادن والعظام، والتي ترتبط أيضًا بأمراض الكلى المتقدمة.

ويحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على تحقيق التوازن المناسب للمعادن والعناصر الغذائية في الدم، مما يؤدي إلى جفاف وحكة الجلد.

- انتفاخ العين:

يمكن أن تسبب أمراض الكلى الوذمة المحيطة بالحجاج، والتي يمكن أن تؤدي إلى تورم حول العينين، ويمكن أن يعزى هذا الانتفاخ حول العينين إلى تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول من الكلى بدلاً من إبقائها في الجسم، ويمكن أن تتطور الحالة في إحدى العينين أو كلتيهما.

- تقلصات العضلات:

تشنجات العضلات شائعة بين الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، وغالبًا ما تحدث التقلصات بسبب اختلال توازن السوائل والإلكتروليتات في الجسم، وتحدث التشنجات أيضًا بسبب تلف الأعصاب ومشاكل تدفق الدم، ويمكن أن يكون هذا بسبب ضعف وظائف الكلى، ويؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم أيضًا إلى تقلصات العضلات.

- التورم:

يعتبر علامة على مرض الكلى، لذا ينصح بتقليل تناول الملح والسوائل يوميًا، بما في ذلك السوائل في الأطعمة مثل الحساء والزبادي للمساعدة في تقليل التورم.

وعندما تكون الكلى غير قادرة على إزالة السوائل الزائدة، فإنها تؤدي إلى تورم في الساقين والكاحلين والقدمين وحتى اليدين في بعض الحالات.

- تغييرات في التبول:

تنتج الكلى البول، لذلك عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، قد يتغير البول، ويمكن أن يكون الحافز المتكرر للتبول مؤشرًا على أمراض الكلى، لذا إذا كنت تتبول أكثر في الليل ، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على مرض الكلى.

ويحدث هذا لأن مرشحات الكلى قد تتلف ، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في التبول.

- ضعف الشهية:

وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يرتبط الانخفاض التدريجي في معدل الترشيح الكبيبي لدى مرضى الكلى المزمن بانخفاض كبير في تناول الطعام، ويمكن أن يكون ضعف الشهية وفقدان الوزن أيضًا علامة على مرض الكلى.

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكلى:

- الحفاظ على النشاط البدني، وممارسة الرياضة يوميًا.

- ممارسة اليوجا والتأمل.

- الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات والبقول والبقوليات.

ما الذي يجب تجنبه؟

- التقليل من تناول الأطعمة الحارة.

- لا تفرط في شرب الماء، لأنها قد تضغط على الكلى.

- تجنب تناول الكحول والتدخين، حيث يمكن أن يدمر التدخين الأوعية الدموية ، مما يقلل من تدفق الدم في الكلى.

- لا تتناول المكملات الغذائية دون استشارة طبيبك، لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على كليتيك.