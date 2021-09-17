7 أسباب تجعلك تتناول البصل باستمرار.. منها تعزيز هرمون الرجولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

البصل أحد المكونات الأساسية في أدرج المطبخ، وهو غني بالفيتامينات وله فوائد صحية كبيرة لم نعرف عنها شيئاً، وتكون خصائصه أكثر فاعلية إذا كنت تأكله نيئ، ولكن إذا تم طهيه، فإن فوائدها تقل أهمية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم الفوائد غير المتوقعة له، وذلك كما ذكر في موقع "healthline".

1- يساعد في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي:

بفضل مركبات الفلافونويد،يكون لتناول البصل تأثير مريح على عضلات مجرى الهواء، ما يساعد الأشخاص المصابين بالربو على التنفس بسهولة أكبر.

كما يعتبر أيضًا من مضادات الحساسية، وفي معظم الحالات، تلعب الحساسية دورًا رئيسيًا في تسبب المشاكل في الجهاز التنفسي.

2- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

خطر الإصابة بسرطان القولون أقل بنسبة 79٪ لدى أولئك الذين يتناولونه بانتظام، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع تكون خلايا السرطان، وفقًا لتحليل العديد من الدراسات، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا به هم أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة والقولون، حيث يحتوي أيضًا على مركب يسمى الكبريت العضوي، والذي يقاوم نمو اﻷورام.

3- يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون (هرمون الرجولة):

وجد الباحثون أن البصل وعصيره يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال، هو هرمون مهم لهم لأنه مسؤول عن كتلة العظام والعضلات، والقوة، وتوزيع الدهون، وتكوين خلايا الدم الحمراء.

4- يخفف من أعراض سن اليأس:

يمكن للبصل أن يجعل كلمة (سن اليأس) المخيفة أقل فظاعة في بعض النواحي، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن تناوله يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام لدينا عندما نبلغ سن الخمسين، وهو أيضًا مصدر جيد للكالسيوم، حيث يحتوي على 23 مجم لكل 100 جرام.

5- يتركك بشعر وبشرة صحية:

البصل منجم ذهب عندما يتعلق الأمر ببشرة خالية من العيوب، فيتامين ج ضروري للتخلص من التصبغ وحمايتك من الأشعة فوق البنفسجية، ويساهم في الحفاظ على البشرة والشعر بشكل عام، ونظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد في الحفاظ على قشرة الرأس والقمل بعيدًا عن شعرك.

يعمل أيضًا على محاربة شيخوخة الجلد بسبب حمض الفوليك الذي يعمل على مكافحة التجاعيد المخيفة والخطوط الدقيقة.

6- يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم:

إن تناول البصل، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أنواع معينة من مرض السكري، يؤدي إلى أداء أفضل للكبد، وذلك بفضل مركبات الكيرسيتين والكروم، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر، عندما يتفاعل الكيرسيتين مع خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، يمكن أن ينظم مستويات السكر في الدم في جميع أنحاء الجسم، وينتج الكروم أيضًا تأثيرات جيدة عليه، مما يعني أنه يتحكم في مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

7- يحافظ على بصرك حاد:

البصل مليء بفيتامين سي، وهو مثالي لقوة النظر، ويقلل فيتامين ج من خطر الإصابة بمشاكل العين، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وثبت أيضًا أنه يمنع تغيم القرنية ويمكن أن يكون علاجًا محتملًا للعدوى، مثل التهاب الجفن والملتحمة.