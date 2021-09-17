فيفي عبده لـ«هن» عن سر رشاقتها وجمالها: تجارتي مع ربنا ورضاه عني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده محركات البحث خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب حلقتها مساء أمس، مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة» على فضائية dmc.

فيفي عبده التي تطل على متابعيها بين الحين والآخر بمقاطع رقص مختلفة، أثبتت أن العُمر مجرد رقم في البطاقة، فما زالت الفنانة الشهيرة تحافظ على قوامها الذي عرفها به الجمهور منذ زمن بعيد، وكثافة شعرها الذي تميزت به، وملامحها التي لم يظهر عليها علامات تقدم العمر، لتثير تساؤلات متابعيها والجمهور دومًا في التعليق على صورها وفيديوهاتها: «إنتي مبتكبريش؟»، «إنتي لسة بتعرفي ترقصي!»، و«هتاخدي زمانك وزمن غيرك».

العديد من التساؤلات حول سر حفاظها على ملامحها من علامات التقدم، ورشاقتها، أجابت عنها الفنانة والراقصة الاستعراضية خلال خلال حديثها لـ «هُن».

فيفي عبده: والدي كان بيترجم 7 لغات.. ومبقولش اسم أمي علشان ميتعملهاش عمل

فيفي عبده: ربنا راضي عني

وأجابت الفنانة باقتضاب على تلك الأسئلة، مؤكدة أن تجارتها مع الله عز وجل من خلال الأعمال الخيرية وتقربها منه، وشعورها دومًا بإن الله يرضى عنها أسباب حفاظها على جمالها ورشاقتها حتى الآن: «تجارتي مع الله ورضاه عني هما السبب، بيخليني حلوة والناس تشوفني حلوة، واللي جوة بيبان برة».

ورفضت الفنانة الكشف عن تفاصيل الأعمال الخيرية والتبرعات التي تقوم بها، لاقتناعها بتقليل الثواب حال معرفته أو الكشف عنه: «إيدك لازم متعرفش إيديك التانية إدت إيه، ولا اتبرعت بكام، دي حاجة بينك وبين ربنا لازم العبد ميعرفهاش».

مبعملش الحاجات الغلط بتاع الستات

السلوكيات التي تؤثر على الصحة، واتباع أنظمة غذائية غير صحية وإهمال التمرينات الرياضية، أمور خاطئة تتبناها بعض السيدات، لكن الراقصة الشهيرة رفضتها، مؤكدة أن ابتعادها عنها سبب في حفاظها على قوامها حتى الآن، قائلة: «مبعملش الحاجات الغلط بتاعة الستات».