«كفاية تراب الجو».. سر عدم ظهور عبلة كامل بالماكياج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بملامح طبيعية وأسلوب ارتجالي مميز وإطلالات غير متكلفة وأدوار تشبه سيدات وفتيات طبقة واسعة من المجتمع المصري، استطاعت الفنانة عبلة كامل أن تتربع على عرش النجومية، وتحجز مقعدًا مميزًا لها منذ بداياتها بالسينما، وحتى انطلاقها في الدراما.

وعلى الرغم من ندرة ظهورها بالبرامج التلفزيونية، واختفائها من على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال عبلة كامل، ترتبط بجميع الأجيال من الجمهور من خلال أعمالها المختلفة والناجحة، وأقوالها المأثورة التي أصبحت قاموسًا لصانعي الصور الساخرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

عبلة كاملة تظهر دائما بملامحها الطبيعية دون تجميل

عبلة كامل التي تحتفل بعدي ميلادها الـ61 اليوم، انطوت حياتها على العديد من المحطات، واتخذت طريقًا مختلف عن باقي فنانات جيلها، فلم تكن وجهًا معتادًا في المناسبات والمهرجانات أو المحافل الدولية، ولم تهتم بالظهور بأحدث صيحات الموضة، أو حتى بخطوط الماكياج المختلفة.

الفنانة التي لم تهتم بوضع مساحيق التجميل، ظلت محتفظة بملامحها الطبيعية دون أي تدخلات خارجية، محاولة الحفاظ على بشرتها وإطلالتها التلقائية.

لماذا رفضت الفنانة عبلة كامل الماكياج؟

إجابات كثيرة خلال العديد من الحوارات الصحفية قبل مطلع الألفينيات، أجابت بها الفنانة على سؤال ظهورها دون مكياج، مؤكدة أنها لم ترفضه من باب الرفض، لكنها يمكن اللجوء له حال حاجة الدور له.

وخلال حوار صحفي لها مع مجلة المصور عام 1989، أكدت الفنانة أن خوفها على بشرتها من التلوث كان سببًا لرفضها المكياج، قائلة: «أنا مبحبش البودرة ولا أحب الماكياج، ليه ألوث وشي، كفاية الدنيا أتربة والجو ملوث».

ولم تكتفِ الفنانة بهذا الرد، لتؤكد في حوار آخر عام 1990 في مجلة «آخر ساعة»، أنها تحب النمش الموجود بوجهها، ولا ترى فيه عيبًا أو سببًا للمشاكل، وأنه حال طلب منها الدور وضع الماكياج لا تتردد قط.

ولم يختلف ردها كثيرًا، عما قالته في مجلة «صباح الخير» خلال نفس العام، مؤكدة أنها ترى الماكياج جزء من أدوات الممثل الهامة، يصغر ويكبر، ولا يقتصر على التجميل فقط، لكنه يعطي بعض الأحاسيس إذا احتاجت لها ستستخدمه.