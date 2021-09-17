لايف ستايل

سمية الخشاب تسخر من إطلالات ميت جالا 2021: لو رحت كنت قعدتهم في البيت

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سمية الخشاب

أثارت إطلالات الفنانين في حفل ميت جالا 2021، كثيرًا من السخرية، بسبب غرابة الملابس التي ميزت الحفل، من بينهم الفنانة سمية الخشاب، التي كشفت عن رأيها متهكمةً خلال ردها على سؤال أحد متابعيها، عن ملابس حفل الميت جالا.

سمية الخشاب تسخر من ملابس ميت جالا

علقت سمية الخشاب، على ملابس الحفل، عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ساخرة: «بصراحة لو كنت رحت الـmet gala، كنت قعدتهم كلهم في البيت، محدش لبس حاجة ليها أي علاقة بالـtheme خالص، بس عجبني كيندال وLil nas x».

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حفل توزيع جوائز ميت جالا 2021

أقيم حفل توزيع جوائز ميت جالا، الذي يعد من أبرز فعاليات الموضة على مستوى العالم، في مدينة نيويورك، بعد أشهر طويلة من التأجيل، بسبب ظروف تفشي ، ومنع الدول الفعاليات والتجمعات الفنية، ومنها كل ما يخص الموضة، اتباعا للإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتميز الحفل بالأزياء شديدة الغرابة، التي لفتت أنظار الجميع، بسبب التصميمات المختلفة والغريبة لصانعي الموضة، ولعل من أكثرها غرابة ما أعجبت به الفنانة سمية الخشاب، وارتداه lil nas X، فقد ارتدى 3 أشكال مختلفة، الأول كان عبارة عن عباءة ذهبية، أو روب، خلعه فكشف عن بدلة أخرى تشبه بدل الأبطال الخارقين، وهي ذهبية لامعة اتسمت بالغرابة.

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وأما لوك كيندال جينر، فكان شديد الشفافية، ومكون في الأساس من السلاسل والأقمشة المفتوحة، الذي يظهر جميع تفاصيل الجسم، وعلى الرغم من أن هذا اللوك مستصاغ، إلا أن رواد مواقع السوشيال ميديا في الشرق الأوسط، انتقدوا لوك أخت كيم كاردشيان بشدة.

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وظهرت كذلك، كثير من الملابس في حفل ميت جالا 2021، تميزت بالغرابة الشديدة، من حيث التصميمات والألوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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