"متغطية بكوفرته".. شاهد أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة من أحدث إطلالة لها، نشرتها على حسابها الخاص على "إنستجرام".

ياسمين ظهرت داخل طائرتها الخاصة وكانت مستيقظة من النوم وتحتسي الشاي، وطلت مرتدية تيشرت كات باللون الأزرق، تميز قصته بأنه فتحة حرف الـv من عند الصدر، وكانت مغطاه بكوفرته.

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكون من سلسلة وأسورة، واعتمدت مكياجاً هادئاً، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها بعفوية.

وتحرص ياسمين صبري دائما على الظهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالات تتميز بالتنوع ما بين الكاجوال والسواريه.