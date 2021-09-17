لهذا السبب يجب ألا تغلف بقايا الطعام بورق الألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عادة ما تدوم بقايا الطعام المبردة لمدة تصل إلى أربعة أيام إذا تم غلقها وتخزينها بشكل صحيح.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص، يعد تغطية الطبق بورق الألمنيوم وإلقائه في الثلاجة طريقة سريعة وسهلة لتخزين الطعام.

ومع ذلك، فإن تغليف طعامك في ورقة من رقائق الألومنيوم هو أيضًا طريقة سهلة لتعريض نفسك لخطر المخاطر الصحية، وذلك لأنه مثلما نحتاج إلى الهواء للتنفس، تحتاج البكتيريا إلى الهواء لتزدهر، وبعض البكتيريا، مثل المكورات العنقودية والبكتيريا العصوية المخية، التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، تنتج سمومًا لا تتلف بسبب ارتفاع درجات حرارة الطهي، وفق ما ذكر موقع"thehealthy".

وعندما تُترك وجبة ساخنة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة بولاية واشنطن.

ويمكن أن يؤدي استخدام رقائق الألومنيوم في تغطية الطعام في بعض الأحيان إلى نفس المخاطر، حيث إنه لا يعزل طعامك تمامًا عن الهواء.

وتقول Lindsay Malone ، أخصائية التغذية المسجلة في Cleveland Clinic: "عندما يكون الهواء موجودًا، فإن ذلك يسمح للبكتيريا بالنمو بشكل أسرع، لذا فيجب الحصول على الحاويات المناسبة وتغليف الأشياء بشكل مناسب وإلا فإن طعامك لن يدوم، وفي الواقع، يعتبر ورق الألومنيوم أحد عناصر المطبخ الشائعة التي يحتمل أن تكون سامة.

وتعد الطريقة الصحيحة لتعبئة بقايا الطعام هي إحكام غلقها دائمًا في حاويات محكمة الإغلاق لتسريع عملية التبريد وإبعاد البكتيريا عن طعامك.

وأضافت، يجب التأكد من وضع الطعام في الثلاجة في غضون ساعتين بعد تناول الطعام، قبل أن تتاح للبكتيريا الوقت للانتشار في جميع أنحاء الوجبة المطبوخة.

كما أن منتجات الألبان واللحوم معرضة بشكل خاص لنمو البكتيريا، ما يؤكد مدى أهمية استخدام حاويات محكمة الإغلاق لبقايا الطعام.

وإذا كان لديك الكثير من الطعام المتبقي، فإن أذكى ما يمكنك فعله هو وضع جزء منه في الثلاجة، ثم تعبئة جزء منه في حاويات محكمة الإغلاق، ووضعها في الفريزر.