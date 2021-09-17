أصيب به كريم فهمي.. إليك كل ما تريد معرفته عن جلطة الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من القلق سادت صفحات نجوم الوسط الفني بعد أن تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

ونشرت زوجة الفنان كريم فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة له وهو بالمستشفى، حيث يرقد بالعناية المركزة وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت: "دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة.. إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

وكان كريم فهمي أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه، وأعلن في أواخر ديسمبرالماضي، أنه بصحة جيدة بعد معاناته من الفيروس، وفي الأيام الماضية ظهر بصحة جيدة حيث كان متواجدًا في الإمارات، بعد حصوله على الإقامة الذهبية، بحسب ما أعلن على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وبعد الإصابة التي تعرض لها الفنان كريم فهمي يستعرض "الخليج 365" فيما يلي أسباب الإصابة بـ "جلطة الرئة" وفقًا لموقع healthline.

-كيف تحدث جلطة الرئة؟

تصيب الشخص عندما يحدث تخثر دموي في شريان معين بالرئة، وهذه التخثرات الدموية عادةً ما تأتي من أوردة الساق العميقة في الساق، وتعرف هذه الحالة بتجلط الأوردة العميقة.

وليس بالضرورة أن تحدث الجلطات الرؤية مرة واحدة، بل يحدث أن تتلف أجزاء من الرئة مع كل انسداد يحدث في الشريان، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئة لتوفير الأكسجين لبقية الجسم.

- متى تُصيب الشخص؟

في الغالب تأتي الجلطات الدموية في الرئة خلال فترات عدم النشاط، مثل:

الراحة الطويلة على السرير

في حال الانحصار في الفراش لفترة ممتدة بعد جراحة ما، مثل: النوبة القلبية، أو كسر الساق، أو الصدمة، أو أي مرض خطير قد يجعل الشخص أكثر عرضة لجلطات الدم.

كما أن في وضعية النوم تكون الأطراف السفلية أفقية لفترات طويلة، ما يؤدي إلى بطئ في تدفق الدم الوريدي، وبالتالي يتجمع الدم في الساقين مسببًا بعض الجلطات، ومنها جلطة الرئة.

الرحلات الطويلة

حيث يجلس الشخص في وضع ضيق خلال السفر عبر الطائرة أو السيارة، ما يبطئ تدفق الدم في الساقين، ومن ثم يسهم في حدوث الجلطات.

- ما العوامل التي تزيد من جلطة الرئة؟

1- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: وتحديدًا فشل القلب، حيث يزيد ذلك من احتمالية حدوث الجلطة في الرئة.

2- الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها: سرطانات البنكرياس والمبيض، والرئة، جميعها يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.

3- التدخين: كونه يهيء لحدوث جلطة دموية في الرئتين، خاصة عندما يقترن بعوامل خطر أخرى.

4- زيادة الوزن: وخاصةً عند النساء المدخنات أو المصابات بارتفاع ضغط الدم.

- الأعراض

يمكن أن تختلف الأعراض اعتمادًا على حجم الجلطة، وما إذا كان للشخص أمراضل رئوية أو قلبية، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يأتي:

- ضيق في التنفس: يظهر هذا العرض عادةً بشكل مفاجئ ويزداد سوءًا.

- ألم في الصدر: يكون مشابه بشعوره بالنوبة قلبية، وقد يصبح الألم أسوأ عند التتنفس بعمق أو عند السعال والتنحي.

- سعال مستمر: وغالبًا يخرج أثناءه المخاط المخلوط بالدم.

كما يمكن أن يكون هناك أعراض أخرى تصيب أجزاء أخرى من الجسم، ومنها:

ألم في الساق أو تورمها.

تغير لون الجلد إلى الأزرق.

التعرق المفرط.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

الدوار أو الدوخة.

- نصائح لتجنب الإصابة بجلطة الرئة

هناك مجموعة من النصائح لتجنب التعرض لجلطة رئوية، وهي كما يلي:

- تناول مضادات تجلط الرئة الموصوفة من الطبيب.

- ارتداء الجوارب الضاغطة إذا أوصى طبيبك بذلك، تتناسب هذه بإحكام حول أسفل ساقيك وتشجع الدم على التدفق بسرعة أكبر حول جسمك.

- الحفاظ على نشاط الإنسان.

- من يجري عملية جراحية، عليه التحرك أو ممارسة تمارين الساق بأسرع ما يمكن.

- في الرحلات الطويلة، مارس تمارين إطالة الساق: اثني رجليك وقدميك وأصابع قدميك وافردهما كل 30 دقيقة عندما تكون جالسًا، قف وتجول عندما تستطيع، قم ببعض التنفس العميق، كما أنه يساعد إذا كنت تشرب الماء بانتظام.

- ارتدِ جوارب الطيران، وإذا كنت معرضا لخطر الإصابة بجلطات دموية ، فاستشر طبيبك قبل السفر لمسافات طويلة.

- تغيير عاداتك فيمكننا جميعًا تقليل خطر الإصابة بجلطة الرئة عن طريق تغيير عاداتنا. فمثلا: عدم التدخين، ممارسة الرياضة بانتظام – 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

- عدم الجلوس ساكنًا لفترة طويلة – مثل عندما نشاهد التليفزيون أو نستخدم الكمبيوتر، خذ استراحة نشطة كل 30 دقيقة أو نحو ذلك.

- اتباع نظام غذائي صحي متوازن، مع الكثير من الفاكهة والخضروات.

- الحفاظ على وزن صحي.

- يعد التوقف عن التدخين مهمًا بشكل خاص في الوقاية من التجلط الرئوي المحتمل، فضلًا عن الابتعاد عن الحزن.