منها العسل.. 9 أنواع من الأطعمة يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

قد يكون تناول المنتجات منتهية الصلاحية محفوفًا بالمخاطر، ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا داعٍ للقلق بشأنها لأنها آمنة للأكل بعد سنوات عديدة.

واستعرض موقع " brightside"، قائمة من 9 منتجات غذائية يمكن أن تدوم إلى الأبد تقريبًا ولا تفسد نهائياً.

- الأرز:

أفضل درجة حرارة لتخزين الأرز هي 4.5 درجة مئوية أو أقل، لذا من الأفضل تخزين الأرز في عبوات بلاستيكية مخصصة للطعام أو في عبوات زجاجية.

كما أظهرت إحدى الدراسات، يمكن تخزين الأرز لمدة تصل إلى 30 عامًا ولن يفقد رائحته أو قيمته الغذائية.

- بودرة الحليب:

يمكن تخزين الحليب المجفف الذي تتم معالجته وفقًا لجميع المعايير الصحية المناسبة لفترة طويلة دون أن يفقد قيمته الغذائية، طالما يتم تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق.

- صلصة الصويا:

تسطيعين تخزين صلصة الصويا بأمان لمدة 3 سنوات على الأقل حتى لو تم فتح الزجاجة، وتكون مدة صلاحيتها في حاوية محكمة الإغلاق أطول بكثير، ولكنها تعتمد على ظروف مثل نوع صلصة الصويا وطريقة معالجتها وجودتها ودرجة حرارة التخزين.

- الفاصوليا المجففة:

اكتشف باحثون من جامعة بريجهام يونغ أنه بعد 30 عاماً من تخزين حبوب الفاصولياء المجففة، تغيّر مظهرها الخارجي، لكن جميع العينات ظلت مقبولة للاستخدام في حالات الطوارئ، وخلصوا إلى أن الفاصولياء المجففة، وكذلك العادية، يمكن أن تدوم حتى ثلاثين عاماً على الأقل.

- الملح:

يعتبر الملح في الواقع معدناً، ولهذا السبب من المستحيل تقريباً أن يفسد، حيث يمكن للمعادن امتصاص الماء بسرعة، الأمر الذي يحوّلها إلى شبيه بالصخر مع مرور الوقت، لكن الملح يبقى ملحاً بأي شكل.

- الخل الأبيض:

هو منتج آخر ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، ولكن يجب أن تتأكد من تخزينه في ظروف مناسبة، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالخل لفترة طويلة، فإن أفضل طريقة لتخزينه هي في عبوته الأصلية المحكمة الإغلاق، وفي مكان بارد ومظلم بعيداً عن مصادر الحرارة.

- السكر:

يدوم السكر مثل الملح لفترة غير محددة من الوقت، خاصة إذا قمت بتخزينه في وعاء محكم الإغلاق، علماً بأنه حتى لو امتص السكر الماء من الهواء وتصلب، لن يفقد جودته أو قيمته الغذائية.

كما يمكنك أيضاً تخزين بودرة السكر والسكر البني مثلما يُخزن السكر العادي.

- العسل:

هو غذاء فريد ومميز، وذلك لأنه يدوم إلى الأبد بفضل تركيبته الكيميائية التي تجعل نمو البكتيريا أمراً صعبا، كما يمكنك أن تتأكد إذا اشتريت برطمانات من العسل من أنها لن تفسد، لأنها لن تتلامس مع الهواء والماء.

- شراب القيقب:

وفقًا لجمعية منتجي القيقب في ماساتشوستس، يمكن الاحتفاظ بزجاجة غير مفتوحة من شراب القيقب إلى أجل غير مسمى، وحتى بعد فتحه، يمكنك استخدامه لعدة سنوات إذا احتفظت به في الثلاجة.