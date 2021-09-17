شوربة الفراخ والثوم.. 8 أطعمة تمنح طفلك «مناعة قوية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الطفل في مراحل النمو المختلفة يجب الاهتمام في المقام الأول بالتغذية السليمة له، وإمداده بكل العناصر الغذائية التي تضمن سلامته الصحية طوال حياته، وهناك بعض الأطعمة التي يجب أن تركز عليها الأم في مراحل الطفولة، والتي تعزز الجهاز المناعي للطفل، وتقويه وتحفاظ عليه، خاصة في ظل الموجات المتلاحقة من ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يحاربه في الأساس الجهاز المناعي القوي سواء للأطفال أو الكبار، كما يقف الجهاز المناعي خط دفاع في وجه كل الأمراض والعدوى والفروسات.

فيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التي يجب أن يحتوي عليها النظام الغذائي لطفلك، لتقوية المناعة بحسب دكتور أحمد أمين استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحات لـ«هن».

أطعمة لتقوية جهاز مناعة الطفل

شوربة الفراخ

هي واحدة من أهم الأطعمة للجهاز المناعي، لأنها غنية جدا بفيتامين ب 6 وكارنوزين، وهي تقاوم الفيروسات ونزلات البرد.

الثوم

من أهم عناصره الغذائية، هو الزنك، حيث يحتوي الثوم على كميات كبيرة منه، وهو يعمل على تصنيع كرات الدم البيضاء وهي المسؤول الأول عن المناعة في جسم الإنسان.

الزبادي

بكتيريا الحليب موجودة بكثرة في الزبادي، وتلك البكتيريا تعمل على الحماية من عدوى الجهاز التنفسي والنزلات المعوية، كما يحتوي الزبادي على فيتامين د، الذي يلعب دورا مهما في مقاومة الفيروسات وأدوار البرد.

الفلفل الألوان

الفلفل الأحمر، والأصفر والأخضر، غني بفيتامين c وفيتامين A، وهي فيتامينات مهمة للحماية من عدوى الجهاز التنفسي والهضمي.

الموالح

البرتقال والليمون واليوسفي، جميعها ثمرات تحتوي على فيتامين C، الذي يحمي من الإصابة بالبرد وأمراض الجهاز التنفسي.

السبانخ

تحتوي السبانخ على كميات كبير من الحديد، وعلى فيتامين c ومضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي للطفل.

اللوز

اللوز غني بفيتامين E، والعديد من مضادات الأكسدة التي تقاوم البكتيريا والفيروسات.

البطاطا والجزر

تحتوي البطاطا وكذلك الجزر على الكاروتين المهم لتقوية جهاز المناعة.