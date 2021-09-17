لا يفضل تأجيلها.. 9 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة العامة للرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

المشكلات الصحية، ليست خارجة عن الإرادة في كل الأحوال، إذ أنها في كثير من الأحيان تكون نتيجة متراكمة لعادات سيئة أو سلوكيات خاطئة، يمكن تجنبها من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، من خلال اتباع بعض الخطوات الروتينية، التي تساهم في الحفاظ على قوة وصحة عقلك وجسمك.

ونستعرض في التقرير التالي، مجموعة من النصائح المهمة لحماية الصحة العامة، بمثابة خطة صحية تناسب جميع الأعمار، لا يفضل تأجيلها مهما كانت الظروف، بحسب موقع «health grades» الطبي المتخصص.

نصائح للحفاظ الصحة العامة للرجال

توقف عن التدخين

التدخين، يعد سببا رئيسيا للإصابة بسرطان الرئة، الذي يقتل الرجال أكثر من أي أورام أخرى، كما ترتبط عادة التدخين أيضًا، بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والانسداد الرئوي المزمن.

وتشير العديد من الدراسات، إلى أن نصف المدخنون سيموتون على المدى الطويل سيموتون، لأنهم يستخدمون التبغ، لكن الخبر السار، هو أنه بمجرد أن تتوقف عن التدخين، فإنك تبدأ في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

اقض وقتا مع الأصدقاء والعائلة

الخروج مع الأصدقاء، وتناول الطعام مع العائلة، ومثل هذه الأنشطة قد تنقذ حياتك، إذ تظهر الأبحاث أن الروابط الاجتماعية، تساعدك بشكل كبير على النجاة من المشاكل الصحية، وتجعلك أكثر سعادة، بل تعزز من فرص إطالة حياتك، حتى أن إحدى الدراسات وجدت أن الروابط الاجتماعية، يمكن أن تحمي صحتك الجسدية، مثل الإقلاع عن التدخين.

اتبع نظاما غذائيا صحيا

عليك أن تكون ذكيًا بشأن نوع الخيارات الغذائية السريعة التي تلجأ إليها، لأن كثرة الأطعمة الدهنية والمشروبات السكرية، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، فالأفضل تناول المزيد من الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية

تقلل التمارين الرياضية بنسب كبيرة، من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان القولون وغيرها، من المشاكل الصحية، كما أن تلعب دورا مهما في الحفاظ على وزنك منخفضًا، بالإضافة إلى أنها تعزز احتمالية النوم بشكل أفضل، والعيش لفترة أطول، لذا حاول أن تمارس نشاطًا متوسط ​​الشدة لمدة ساعتين ونصف على الأقل كل أسبوع.

افصل وخذ قسطا من الراحة

يمكن أن يؤدي قليل من التوتر إلى تنشيطك وزيادة قدرتك على الأداء الجيد، لكن الوصول إلى مرحلة الإجهاد، يتسبب بمرور الوقت، في مشاكل صحية جسدية وعقلية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومشاكل الجهاز الهضمي والأرق والاكتئاب، وللتخلص من التوتر، مارس بعض التمارين، قابل الأصدقاء، خذ استراحة من الهاتف وشاشات الكمبيوتر.

احصل على قسط وفير من النوم

يعاني ما لا يقل عن 25% من الرجال من الحرمان من النوم، لكنهم ربما لا يدركون أن قلة النوم، مرتبطة بالسمنة والصدمات العرضية وأمراض القلب والاكتئاب والسكري، بالإضافة إلى التعرض لخطر حوادث السيارات، بسبب النعاس أثناء القيادة، علما بأن النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة، يؤدي إلى إلى تحسين أداء عملك، وسلامتك الجسدية، وقدرة جسمك على مقاومة الأمراض.

اذهب إلى الطبيب

حتى لو كنت تشعر بأنك على ما يرام، فإن الفحوصات المنتظمة ضرورية لحماية صحتك، لأنها ستساعدك في اكتشاف علامات الأمراض والحالات الخطيرة مبكرًا، وحينها يكون لديك فرصة أفضل لعلاجها بنجاح، وستزداد أيضًا احتمالية اكتشاف المشكلات، قبل أن تسبب أعراضًا مؤلمة أو مزعجة، لتعيش حياة أطول وأكثر نشاطًا.

مد يد المساعدة

أظهرت الدراسات أن مساعدة الآخرين، يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومستويات التوتر والألم المزمن، ويقلل أيضًا من احتمالية إصابتك بالاكتئاب، ويعزز فرص العيش لفترة أطول، فيمكنك مثلا التبرع لحملة جمع التبرعات، أو خوض سباقًا لصالح مؤسسة خيرية.

استخدم واقي الشمس

تتضاعف احتمالية إصابة الرجال بأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا، وهو سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية، مقارنة بالنساء، لأنهم يقضون ما يعادل 10 ساعات في الشمس أسبوعيًا، أكثر من النساء، وغالبا لا يستخدمون واقي الشمس، ولحسن الحظ يمكن الوقاية من سرطان الجلد بدرجة كبيرة، من خلال استخدام كريم واق من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى، بخلاف ارتداء قبعة ونظارة شمسية.