شام الذهبي عن زواج أصالة من فائق حسن: «ماما بتحب تتجوز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها بزواج والدتها من الشاعر العراقي فائق حسن، خلال الظهور الأول لوالدتها المطربة السورية بعد زواجها، في حفل افتتاح مطعم نجلها خالد الذهبي، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني.

شام الذهبي عن زواج أصالة: فائق حسن كسب قلوبنا

تحدثت شام الذهبي، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «ET بالعربي»، عن الشاعر فائق حسن زوج أصالة، قائلة: «هو شخص جميل وطيب وحنون، وعرف يكسب قلوبنا كلنا، مبسوطة أوي لماما، وسعيدة أنها لقت الإنسان اللي يديها كم الحب اللي هي بتديه، لأنها حد محب أوي، وكلها مشاعر وإحساس، وفائق يشبه ماما كثيرا».

وعن الانتقادات التي وجهت للمطربة أصالة، بسبب زيجاتها في فترات زمنية قصيرة، أوضحت ابنتها شام: «ماما مدرسة قديمة بتحب تتجوز، وأنا بحترم ده فيها، إحساسها صادق، ولذلك ممكن تكون مندفعة.. هي لقت نفسها مع فائق حسن، وأتمنى يفضلوا يحبوا بعض نفس الحب الموجود بينهم حاليا».

من أيمن الذهبي إلى فائق حسن.. 4 زيجات في حياة أصالة

كانت الزيجة الأولى للفنانة أصالة، من أيمن الذهبي، والد أبنائها شام وخالد، ووقع الطلاق بينهما في 2005، وبعد أقل من عام تزوجت من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه التوأم علي وآدم، لكن العلاقة انتهت بينهما بالانفصال في 2020، بعد زواج دام لما يقرب من 14 عاما.

ومؤخرًا أعلنت المطربة السورية أصالة، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وسط مباركات وتهاني كبيرة من زملائها في الوسط الفني سواء في مصر أو الوطن العربي.