الامارات | مفاجأة في تصنيف أفضل الجامعات.. أوكسفورد وكمبريدج تفقدان الصدارة ببريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تصنيف أفضل الجامعات.. أوكسفورد وكمبريدج تفقدان الصدارة ببريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأول مرة على الإطلاق، لم تتصدر أي من الجامعتين المرموقتين في المملكة المتحدة وهما «أوكسفورد» و«كمبريدج» تصنيفاً، من قبل صحيفة «تايمز أوف لندن»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الجمعة.

فقد احتلت جامعة «سانت أندروز»، أقدم جامعة في اسكتلندا، الصدارة في التصنيفات، التي نشرت اليوم الجمعة.

وتأسست «سانت اندروز» في عام 1413 وتقع على ساحل صاخب، في شمال أدنبره، وهي الجامعة التي التقى فيها الأمير ويليام بزوجته كات، دوقة كمبريدج، وتحظى بشعبية لدى الطلاب الدوليين.

وجاءت جامعتا «أوكسفورد» و«كمبريدج» في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، متخلفة عن نقاط القوة النسبية لجامعة «سانت أندروز»، في مجالات إرضاء الطلاب ومعدلات إتمام الدرجة وقبول أفضل الطلاب المؤهلين، حسب تحليل صادر عن «دليل الجامعة الجيد» لصحيفة «تايمز».



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