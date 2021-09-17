الامارات | فيفي عبده: "اشتغلت ليل ونهار عشان أدبر فلوس الحج لأمي وأبويا"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: "اشتغلت ليل ونهار عشان أدبر فلوس الحج لأمي وأبويا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الراقصة المصرية فيفي عبده، انها "اضطرت للشغل ليل نهار " لتدبير أموال سفر والديها للحج، كما كشفت عن علاقة والدها بوالدتها بعد زواجه من أخرى.

وحسب موقع "مصراوي"، قالت فيفي: "والدي لم يُطلق والدتي، ومامتي فضلت على ذمة أبويا لحد ما مات، وهو مات صغير في السن".

وأضافت: "كنت مطلعة أمي تحج بالباخرة، ومكنش وقتها معايا فلوس، وكنت محضرة الفلوس اللي تقدر تودي أمي الحج، وفجأة لقيت أبويا داخل عليا بيقولي (كدة هان عليكي تخلي أمك تحج وأنا لأ.. قولتله إزاي أنا محضرالك الحج مع أمي)، ومكنش معايا فلوس وقتها، ومعرفش عرفت أدبر الفلوس دي إزاي، وكنت بشتغل ليل ونهار عشان أدبر الفلوس.. وفرح جدا وانبسط".

وتابعت الفنانة المصرية: "أبويا كان راجل طيب جدا وقمر أوي، وكان بيتخطف من الستات من جماله، وكان من الشدة بتاعته يمسكني من وسطي ويرفعني وينزلني بإيده، وكان بيمسك الفضة ويطبقها بإيده ".

وقالت: "من غيرتها عليه وحبها ليه كانت بتمسكله هدومه تقطعها، بس كان بينهم أدب وعمر أبويا ما مد إيده على أمي"

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت مؤخرا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي،لقضاء عطلتها الصيفية، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام".

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