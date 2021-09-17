«الإفتاء» توضح المسؤول عن تحمل نفقات الأم.. الابن أم الابنة؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«من المسئول عن إعالة الأم.. الابن أم البنت؟»، ملخص سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر قناة «يوتيوب»، وحاز على اهتمام كبير من المتابعين، إذ ينشغل كثيرون بمحاولة فهم التصرف الشرعي السليم، حال تقدم الأم في السن، وعدم قدرتها على رعاية نفسها، من حيث قضاء حوائجها، أو توفير النفقات اللازمة، ولمن تخضع مسؤوليتها في هذه المرحلة العمرية الصعبة.

الابنة المتزوجة غير مجبورة

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، موضحًا أن الابنة إذا كانت متزوجة، فليس لها إعالة أمها، لأنها مسؤولة عن زوجها وأولادها شرعًا، مؤكد أن المسئول عن إعالة الأم في هذه الحالة هو الابن الذكر، وليس الابنة.

وأشار «العجمي»، إلى أن البنت المتزوجة إذ تفرغت، وأذن لها الزوج في حقه وإعالة أمها، فيجوز أن تفعل ذلك، لكن إذ أجبرها أخيها، فهذا ليس من حقه، لأن المسؤولية بالأساس تقع عليه.

بر الوالدين على الذكور والإناث

تؤكد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن بر الوالدين مسئولية واجبة على الأبناء ذكورا وإناثا دون تمييز بينهما، فالبر بالأم الوالدة من أعظم الفروض على الإنسان بعد الشهادتين، خاصة إذا بلغت سن كبير، وتحتاج إلى مزيد من الرعاية والبر، فالله يقول: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا».

من يتحمل مسؤولية الإنفاق؟

وعن المسؤولية المادية، فالرعاية على الأبناء جميعًا كالنفقة، غير أنه إذا تعارض حق زوج البنت مع حق رعاية الوالد أو الوالدة، ولم يسمح لها زوجها، فإن رعاية الأم تتعين على الرجال، وتبقى الرعاية على النساء المشغولات بحق أزواجهن بقدر استطاعتهن.