جلطة في الرئة.. كل ما تريد معرفته عن مرض كريم فهمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

وعكة صحية خطيرة، تعرض لها الفنان كريم فهمي، بحسب مأ أعلنته الممثلة ومصممة الأزياء ندى أكرم، التي نشرت صورة له على فراش المرض من داخل إحدى المستشفيات، فيما كشف مصدر مقرب من كريم فهمي، أنه مصاب بجلطة في الرئة، وهو المرض الذي نستعرض تفاصيله وكل ما تريد معرفته عنه، بحسب موقع «healthline»، الطبي المتخصص.

مرض كريم فهمي.. ما هي جلطة الرئة؟

المرض كريم فهمي يسمى علميا بالانصمام/ الانسداد الرئوي (PE)، عبارة عن انسداد في أحد شرايين الرئة، بسبب جلطة في الرئة، وتكمن خطورته في احتمالية إتلافه جزء من الرئة، بسبب:

- تقييد تدفق الدم.

- انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

- التأثيرات على الأعضاء الأخرى.

ورغم أن الجلطات الدموية الكبيرة أو المتعددة، يمكن أن تهدد الحياة، إلا أن العلاج الفوري في حالات الطوارئ لـ جلطة الرئة، يزيد بشكل كبير من فرص تجنب تلف الرئة الدائم.

أعراض جلطة الرئة

تتوقف أعراض الانصمام الرئوي، على حجم الجلطة ومكان تعثر في الرئة، لكن أكثر أعراض PE شيوعًا، هو ضيق التنفس، وقد يكون هذا تدريجيًا أو مفاجئًا، تشمل الأعراض الأخرى:

- القلق.

- جلد رطب أو مزرق.

- ألم في الصدر قد يمتد إلى ذراعك وفكك وعنقك وكتفك.

- إغماء.

- اضطراب نبضات القلب.

- دوار.

- تنفس سريع.

- ضربات قلب سريعة.

- بصق الدم.

- نبض ضعيف.

إذا لاحظت واحدًا أو أكثر من هذه الأعراض، خاصة ضيق التنفس، فعليك طلب العناية الطبية على الفور.

أسباب الانسداد الرئوي «مرض كريم فهمي»

يمكن أن تتكون جلطات الدم في الرئة لعدة أسباب، غالبًا ما تحدث بسبب تجلط الأوردة العميقة (DVT)، وتبدأ جلطات الدم التي غالبًا ما تسبب الانصمام الرئوي، في الساقين أو الحوض.

وتتعدد أسباب لجلطات الدم في الأوردة العميقة بالجسم، مثل:

إصابة:

يمكن أن تتسبب الإصابات، مثل: كسور العظام أو تمزق العضلات، في تلف الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى حدوث جلطات.

الخمول:

أثناء فترات عدم النشاط الطويلة، تتسبب الجاذبية الأرضية في تجمع الدم في أخفض مناطق الجسم، ما قد يؤدي إلى تجلط الدم، وقد يحدث هذا إذا كنت جالسًا في رحلة طويلة أو إذا كنت مستلقيًا على السرير، أثناء التعافى من مرض.

حالات طبية:

تتسبب بعض الحالات الصحية في تجلط الدم بسهولة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بـPE، وغالبًا ما تؤدي العلاجات التي تتضمن جراحة، إلى الراحة في الفراش لفترة قصيرة، أو تقييد الحركة، ما يزيد من احتمالية حدوث التجلط.

أدوية:

يمكن أن يكون لبعض العلاجات الطبية للسرطان، آثارا جانبية مثل تجلط الدم.

كيف يتم علاج الانسداد الرئوي؟

يعتمد علاج PE، على حجم وموقع الجلطة الدموية، وإذا كانت المشكلة بسيطة، واكتشفت مبكرًا، فقد يوصي الطبيب بالأدوية كعلاج فعال، إذ يمكن لبعض الأدوية تفتيت الجلطات الصغيرة.

علاج جلطة الرئة

مضادات التخثر:

تُسمى أيضًا مخففات الدم، إذ تمنع تلك الأدوية، تكوين جلطات جديدة في الدم، وهناك فئة شائعة الاستخدام من مضادات التخثر، وهي مضادات التخثر الفموية المباشرة.

مذيبات التخثر:

تعمل هذه الأدوية على تكسير الجلطة لتحسين تدفق الدم والتروية، وهي مخصصة للأشخاص الموجودين في المستشفى في حالات الطوارئ، لأن الآثار الجانبية قد تشمل مشاكل نزيف خطيرة.

تدخل جراحي بسيط:

قد تكون الإجراءات أو الجراحة طفيفة التوغل ضرورية، إذا كانت الحالة غير مستقرة، بسبب الجلطات الإشكالية، وتحتاج إلى إعادة ضخ عاجل، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين والقلب، خاصةً عندما لا يمكن استخدام أدوية التخثر.

القسطرة الموجهة:

تستخدم لإزالة الجلطة وانهيارها، إذ يقوم أنبوب رفيع يسمى القسطرة بشفط أو تكسير أو إذابة الجلطات في الشريان الرئوي.

الجراحة المفتوحة:

لا يستخدم الأطباء الجراحة المفتوحة، إلا في حالات الطوارئ.

الوقاية من جلطة الرئة

عند تلقي العلاج المناسب للانسداد الرئوي في المستشفى، يُنصح بمعالجة السبب الكامن وراء الانصمام الرئوي، أو تجلط الأوردة العميقة، إذا كان معروفًا.

وستكون البداية على الأرجح بتناول الأدوية المضادة للتخثر، أو العوامل الأحدث المشار إليها باسم مضادات التخثر الفموية المباشرة (DOACs)، لمنع تجلط الدم من العودة.

وتعد ممارسة الرياضة عند ساقيك بانتظام، وممارسة السلوكيات المعززة للصحة، مكونات أساسية للوقاية والعلاج بعد PE.

وسيعطيك الطبيب تعليمات كاملة حول كيفية الاعتناء بنفسك لمنع تجلط الدم في المستقبل.