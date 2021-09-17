الامارات | نقل الفنان كريم فهمي إلى العناية المركزة

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنان كريم فهمي إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة في احد مشافي القاهرة ، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب دخوله المستشفى أو تفاصيل الازمة الصحية التي تعرض لها. ونشرت الفنانة ندى أكرم صورة للفنان كريم فهمي من داخل المستشفى، وعلقت «إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة».

وبحسب صحيفة «الوطن» التي نقلت عن مصادر مقربة من الفنان، تعرض كريم فهمي، لجلطة في الرئة، ويتواجد حاليا في العناية المركزة. ورجحت المصادر أن سبب إصابة كريم، مضاعفات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولكن لم يحسم الأمر حتى الآن في تشخيص سبب الجلطات. يذكر أن الفنان كريم فهمي أصيب منذ عدة أشهر بفيروس كورونا

وكان كريم فهمي قد اعلن في أغسطس الماضي، عن الجزء الثاني من فيلم «ديدو»، حيث نشر صوره تجمعه بالمنتج كريم السبكي وعلق قائلا «قريباً إنتاج الجزء الثاني من فيلم ديدو».وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال فتره عرضة بدور العرض وتصدر الايرادات.

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