مشروم وسوسيس.. حضري البيض لأولادك على الفطار بوصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أقراص البيض بالسوسيس من الأفكار الجديدة المختلفة، التي يمكن تحضيرها على مائدة الفطار، كما أنها تعد وجبة غنية بعناصر غذائية مفيدة، وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل أقراص البيض بالسوسيس بخطوات سهلة وبسيطة، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل أقراص البيض بالسوسيس

12 كوب فلفل أخضر رومي مفروم.

12 كوب بصل مفروم.

1 كوب سوسيس مطهي ومفروم.

6 بيضات.

13 كوب لبن.

1 كوب شيدر.

سبراي زيت للدهن.

بقدونس مفروم للتقديم.

طريقة عمل أقراص البيض بالسوسيس

- يخفق البيض ويتبل بملح وفلفل، ثم يضاف لبن.

- يضاف بصل وفلفل أخضر وسوسيس وجبنة شيدر.

- يوضع الخليط في قوالب كب كيك مبطن بورق كب كيك ومدهون زيت.

- تدخل الفرن، حتى تمام النضج.

أقراص البيض والمشروم في الفرن

يمكنك أيضًا عمل أقراص البيض والمشروم في الفرن، بحسب طريقة الشيف الشربيني، خلال برنامجه «الشيف» بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل أقراص البيض والمشروم في الفرن

سبانخ.

مشروم.

بيض.

زيت.

بصل.

ثوم.

مرقة.

طماطم.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل.

طريقة عمل أقراص البيض والمشروم في الفرن

- افرمى البصل والثوم، مع ملح وفلفل وزيت.

- ضعى الفلفل الألوان فى الكبة، مع مكعب المرقة، ثم ضيفى السبانخ.

- ضعى المشروم إلى الخليط، ثم يرفع على النار حتى يشوح كله.

- اخفقي البيض مع الخليط، ثم يرص فى قوالب الكب كيك.

- يدخل الفرن حتى ينضج تماما، ويقدم بالهنا.

سلطة البيض بالنعناع والمايونيز

تستطيعي أيضًا عمل سلطة البيض بالنعناع والمايونيز، كما عرضها الشيف الشربيني، خلال برنامجه «الشيف» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة البيض بالنعناع والمايونيز

بيض مسلوق.

مايونيز.

نعناع.

ثوم مفروم.

زبادي.

طماطم.

ملح.

فلفل.

بصل أخضر.

فلفل ألوان.

خس.

بصل.

طريقة عمل سلطة البيض بالنعناع والمايونيز

- اخلطي المايونيز مع الزباي والملح والفلفل.

- قطعي الخضروات جميعها، ثم ضيفي إليها الصوص.

- زينيها بقطع البيض المسلوق وقدميها.