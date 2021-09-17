مكرونة بالبشاميل حضريها في 6 خطوات سهلة ليوم الجمعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة بالبشاميل رغم دسامتها إلا أنها واحدة من أكثر الأكلات المحببة للأطفال والكبار، ويمكنك اغتنام وقت إجازة اليوم الجمعة، والقيام بتجهيز صينية مكرونة بالبشاميل مع الدجاج المشوي في الفرن لأسرتك، وفيما يلي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بخطوات سهلة وسريعة، بحسب الشيف منى عامر.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

مقادير المكرونة

نصف كيلو مكرونة فرن أو قلم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

مكعب مرق دجاج.

مقادير الحشوة

3 ثمرات طماطم مفرومة أو مقطعة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ريحان ناشف مطحون.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

2 ملعقة كبيرة صلصلة طماطم. «اختياري»

ثمرة بصل متوسطة الحجم ومفرومة.

نصف كيلو لحوم مفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

300 جرام جبن موتزاريلا.

طريقة تحضير الحشوة

يسخن الزيت في إناء على نار درجة حرارتها متوسطة.

يقلب البصل لمدة 5 دقائق أو حتى يذبل أو لحين الحصور على لون ذهبي.

يضاف الثوم ويقلب الخليط.

يضاف اللحم المفروم ويقلب من وقت لآخر لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

تخفض درجة الحرارة ويضاف الملح والتوابل، والطماطم والصلصلة، وتترك الحشوة على النار لمدة 20 دقيقة، أو لحين نضوج اللحم المفروم.

مقادير صوص البشاميل

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

4 كوب من الحليب.

ملح.

جوزة الطيب.

طريقة تحضير البشاميل

يسخن الزبد على نار درجة حرارتها متوسطة.

يضاف الدقيق ويقلب لمدة 3 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبيا.

يضاف اللبن مع الخفق المستمر بالمضرب اليدوي، بحيث لا تتكون أي كتل ومن أجل أن تجانس المكونات مع بعضها البعض.

يترك البشاميل على النار حتى يصبح سميكا.

يرفع البشاميل من على النار ليبرد قليلا.

تضاف البيضة إلى البشاميل وتقلب، أو يمكن وضعها في نهاية كل الخطوات والطبقات.

يتبل البشاميل بالملح وجوزة الطيب فقط.

طريقة تحضير صينية مكرونة بالبشاميل

توضع كل مقادير المكرونة مع الماء ويترك على النار حتى الغليان.

تضاف المكرونة وتسلق نصف سلقة لحوالي 10 دقايق فقط مع التقليب المستمر.

تدهن صينية بصوص البشاميل.

توضع في الصينية نصف كمية المكرونة ويقلب معها ثلث صوص البشاميل.

توضع الحشوة كاملة على المكرونة.

توضع باقي كمية المكرونة المسلوقة.

يصب عليها باقي صوص البشاميل. «الثلثين»

يرش عليها جبنة موتزاريلا.

يمكن وضع عليها بيضة مخفوقة مع ملعقة لبن على الوجه.

تدخل الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.

يفضل تقطيع المكرونة بعد أن تبرد قليلا لتكون متماسكة.