4 أعراض تحذيرية تشير إلى مشاكل خطيرة بالكبد.. منها الأمراض الجلدية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكبد من الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان، إذ أنه المسئول عن وظائف كثيرة ومتعددة لذلك الاهتمام بصحته أمر ضروري لا غنى عنه، ويعتبر تراكم الدهون على البطن أو الفخذين أمر خطير لا بد من الانتباه إليه سريعًا حتى لا يترك التأثير السلبي على الكبد ويصل لمضاعفات خطيرة.

فالكبد هو المسئول عن تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، وتوجد بعض العلامات التي إذ انتبهت إليها مبكرًا ربما تسيطر على الموقف سريعًا، وبحسب ما ذكرته الدكتور فيكي بيترسن، أخصائية التغذية، لموقع «ميديك فوريوم»، فإن تواجد كمية معينة من الدهون في الكبد هو أمر طبيعي، لكن الخطر يبدأ عندما يشكل الدهن أكثر من 5- 10% من وزن الكبد، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تحذيرية غير معروفة.

أعراض تشير إلى مشاكل خطيرة في الكبد

احتباس السوائل

احتباس السوائل في جسم الإنسان ويظهر على شكل الانتفاخ تحت العينين أو الكاحل أو تورم الأصابع، فإذا تراكت السموم يتعامل الجسم معها بذكاء ويعمل على التخفيف من آثار السموم من خلال زيادة الماء في الجسم.

الأمراض الجلدية

يحاول الجسم التخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد، وينتج عن ذلك أمراض جلدية غير صحية منها الطفح الجلدي والأكزيما وحب الشباب.

الحساسية الكيميائية

الحساسية الكيميائية أو تسمم الكحول من الأعراض التحذيرية التي تشير إلى دهون الكبد، إذ يتوقف المرضى فجأة عن تحمل الكحول، يصبحون أكثر حساسية تجاه المواد الكيمائية المتواجدة في البيئة المحيطة بهم.

الارتباك الذهني

من الأعراض التحذيرية أيضًا التي ذكرتها الدكتورة بيترسين، أنه عندما تتراكم الدهون على الكبد بنسبة عالية، تتراكم السموم في مجرى الدم مما يؤدي إلى الارتباك الذهني وضعف الوعي.