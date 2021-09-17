«الراجل المزواج مش محظوظ».. رأي مدحت صالح وهاني شاكر عن الحب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كشف المطرب مدحت صالح عن قصص الحب التي عاشها، قائلا إنه عاش طفولته ما بين الكُتاب والمدرسة، وفي يوم الأجازة يلعب مع أصدقائه، «عمري ما جربت قصص الحب وأنا طفل، بس أبويا في مرة شافني بكلم بنت، فقالي كلام حطيته حلقة في ودني، قالي الكلام ده مش صح وأحنا لسه في سن دراسة ولما تكبر وتحس أنك حابب حد تتجوز، عشان كده اتجوزت وأنا عندي 19 سنة، وده بدري جدًا».

مدحت صالح: اتجوزت 4 مرات وكلهم عن حب

وعن قصة زواجه، أضاف «صالح»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس: «مراتي من الإسكندرية وعرفنا بعض هناك، واتعرفنا على بعض في الاستديو عندي، وهي شاعرة وحصل لقاء بينا مرة، وحصل النصيب، أنا اتجوزت 4 مرات وكلهم عن حب، صاحب التجارب الكتيرة في الزواج مش محظوظ، أنأنا بشفق على الراجل المزواج والناس اللي مرت بتجارب كتير، مش شطارة».

من جانبه تحدث المطرب الكبير هاني شاكر، عن قصص الحب التي عاشها خلال طفولته، قائلا إنّ أول قصة حب له كانت بعد دخوله كورال الأطفال مع رتيبة الحفني بعد فيلم «سيد درويش»، مردفا: «من ضمن الكورال كان فيه بنت بستلطفها وحسيت إني عاوز أقرب منها بس مجتش ظروف أعبر لها عن حبي ولا أبين لها، كان أقصى حاجة أبص لها وأضحك، كنت بتكسف وبحس لو اترفضت هزعل جدًا».

هاني شاكر عن أول قصة حب له: كنت بتكسف وخفت ليرفضوني

وأضاف خلال استضافته بنفس البرنامج «كنت بحب لوحدي وهي متعرفش ويمكن متعرفش هي لحد دلوقتي، فاكر اسمها بس مش لازم، اسمها كان مميز».

ولفت أنه كان يحب بنت الجيران، «فترة من الفترات شغلت حياتي وبقيت أكتب شعر وأكتب أغاني، ملقتش الجرأة أعبر لها عن حبي لها، ومتعرفش بردو»، وأضاف ساخرًا: «مراتي بردو متعرفش إني كنت بحبها».