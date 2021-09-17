فيفي عبده: لغاية ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها.. ومرات أبويا عقدتني

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت فيفي عبده إنها عندما كانت صغيرة أفهمتها والدتها إن الناس ينجبون من رُكبتيهم، موضحة: «لغاية ما إتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»، لافتة إلى أن والدتها أفهمتها كل التفاصيل فيما بعد، ولكنها لم تفعل ذلك مع بناتها فيما بعد، خاصة أن بناتها تعلمن وذهبن إلى المدارس التي فتحت مداركهن.

تعرضت للضرب في طفولتها

وأضافت فيفي عبده في لقاء مع برنامج «السيرة» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، مساء الخميس، أنها كانت تتعرض للضرب في طفولتها، ولكن مع ذلك لم تضرب أطفالها، لأن «الضرب مبيعلمش»، ولكن التفاهم هو ما يعلم الأطفال.

وكشفت عن أن والدها توفى مبكرًا، حيث كان عمره 40 عاما، بينما عاشت والدتها وزوجة أبيها فترة طويلة بعد وفاة والدها، موضحة أنها ظلت غاضبة من تصرفات زوجة أبيها حتى وفاتها، ولم تحضر جنازتها، ولكنها قدمت العزاء لإخوتها من خلال الهاتف فقط، لافتة إلى أنه لو كانت زوجة أبيها توفيت في الوقت الحاضر كانت ستحضر جنازتها لأن الإنسان يجب أن يتسامح مع الآخرين.

حجز رحلة عمرة لوالدتها ووالدها

وأشارت إلى أنها في بداية عملها حجزت لوالدتها الذهاب في رحلة عمرة، ولكن والدها عندما علم هذا الأمر حزن، وقال لها: «تودي أمك وأنا لا»، فقالت له إنها حجزت له أيضًا، وحاولت تدبير نفقات الرحلة، وبالفعل ذهبا سويا إلى رحلة العمرة، لافتة إلى أنه في هذه الفترة جاء لها «رزق كتير» من خلال العديد من الحفلات التي كانت تحييها.

وأوضحت أنها لديها عقدة من مسألة الزوجة الثانية بسبب زوجة أبيها التي وصفتها بأنها «ست قادرة وعايقة وبتخطف الرجالة، وكانت بترفض تخلي إخواتي يباتوا في بيت أبويا اللي هي عايشة فيه، وكانت تدفعه ليطردهم ويذهبوا إلى منزل أمي»، معقبة: «مرات الأب خدها يا رب، وأنا لا يمكن أتجوز واحد يقولي إنه متجوز عشان السبب ده».