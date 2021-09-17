توقعات الأبراح اليوم 17-9-2021: الأسد متسامح.. ونصيحة لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

لديك قدر كبير من القدرة على التحمل

برج الثور:

ستبدأ اليوم بالتفكير في عملية جذب الأشخاص من حولك

برج الجوزاء:

اليوم يجب أن تحاول وضع اللمسات الأخيرة على شخصيتك وتبحث عن مزيد من التجديد في علاقاتك

برج السرطان:

سيكون اليوم هادئًا وتشعر بقوة تجاه الانتهاء من كل ما يسبب لك المشاكل

برج الأسد:

أنت متسامح للغاية تجاه شخص معين في حياتك، حاول أن تكن حذرا

برج العذراء:

لديك اليوم اختلاف في الرأي مع أحد الأقارب، ستحاول حل هذه المشكلة

برج الميزان:

إذا شعرت ببعض العنف من حولك مؤخرًا فسوف تسعد بمعرفة أنه يمكنك التئام جروحك

برج العقرب:

حان الوقت للتركيز على حياتك الشخصية

برج القوس:

تميل إلى إنفاق الكثير من المال، ولديك الفرصة لتحقيق الكثير من الأرباح

برج الجدي:

غالبًا ما تهمل صحتك وجسمك، وحان الوقت للتفكير في إجراء فحص طبي

برج الدلو:

عليك اليوم التركيز على صحتك وممارسة أنشطة لتعزيز الصحة

برج الحوت:

ستكون الأسابيع القليلة المقبلة مليئة بالتغييرات في حياتك الشخصية.