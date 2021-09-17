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توقعات الأبراح اليوم 17-9-2021: الأسد متسامح.. ونصيحة لـ الجدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

لديك قدر كبير من القدرة على التحمل

برج الثور:

ستبدأ اليوم بالتفكير في عملية جذب الأشخاص من حولك

برج الجوزاء:

اليوم يجب أن تحاول وضع اللمسات الأخيرة على شخصيتك وتبحث عن مزيد من التجديد في علاقاتك

برج السرطان:

سيكون اليوم هادئًا وتشعر بقوة تجاه الانتهاء من كل ما يسبب لك المشاكل

برج الأسد:

أنت متسامح للغاية تجاه شخص معين في حياتك، حاول أن تكن حذرا

برج العذراء:

لديك اليوم اختلاف في الرأي مع أحد الأقارب، ستحاول حل هذه المشكلة

برج الميزان:

إذا شعرت ببعض العنف من حولك مؤخرًا فسوف تسعد بمعرفة أنه يمكنك التئام جروحك

برج العقرب:

حان الوقت للتركيز على حياتك الشخصية

برج القوس:

تميل إلى إنفاق الكثير من المال، ولديك الفرصة لتحقيق الكثير من الأرباح

برج الجدي:

غالبًا ما تهمل صحتك وجسمك، وحان الوقت للتفكير في إجراء فحص طبي

برج الدلو:

عليك اليوم التركيز على صحتك وممارسة أنشطة لتعزيز الصحة

برج الحوت:

ستكون الأسابيع القليلة المقبلة مليئة بالتغييرات في حياتك الشخصية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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