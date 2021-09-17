الامارات | «القرية العالمية»: بيتر رابيت الشخصية الكرتونية العالمية قادم إلى دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية»: بيتر رابيت الشخصية الكرتونية العالمية قادم إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، عن استضافة «وجهة بيتر رابيت للمغامرات» الجديدة، لتعزيز تجارب المرح للأطفال في عالم من الروائع خلال الموسم 26، الذي ينطلق في 26 الشهر المقبل.

وتنضم الوجهة الفريدة إلى مجموعة متنوعة وممتعة من الوجهات والبرامج الترفيهية، التي تسهم في إثراء تجارب ومهارات الصغار أثناء زيارتهم للقرية العالمية، بدءاً من مسرح الصغار الشهير، وصولاً إلى الوجهات الترفيهية والتعليمية المتعددة، وحتى ركن الصغار والجولات المخصصة لهم في منطقة كرنفال. وكانت القرية العالمية قد رحّبت بشخصية بيتر رابيت الكرتونية وأصدقائه واحتفت به مع ضيوفها، عبر مجموعة من العروض والبرامج العائلية المميزة. وقد ألهم ذلك فريق الإدارة لتخصيص وجهة جديدة لهذه الشخصية، وتعزيز تجارب الأطفال خلال الموسم الجديد مع مجموعة من المغامرات الشيقة.وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «نحرص دائماً على تقديم وجهات مميزة في القرية العالمية تمكّن ضيوفنا عبر الفئات العمرية المختلفة من الاستمتاع بأروع الأوقات معاً. وتأتي وجهة بيتر رابيت للمغامرات كأحدث الإضافات التي تساعدنا على تحقيق ذلك، مع توفيرها لأروع التجارب الترفيهية، بدءاً من فرصة القيام بأعمال الزراعة في حديقة (مستر مكريجور) وصولاً إلى الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة في ركن (السنجاب ناتكين)، في الوقت الذي يمكن لذويهم اكتشاف النكهات المميزة وتناول ألذ العصائر العضوية في مقهى (مستر رابيتس فريش فارم)».

وتتمثل الغاية الرئيسة من تدشين وجهة مغامرات بيتر رابيت في توفير محتوى ترفيهي وتعليمي فريد للأطفال وعائلاتهم في أجواء من المتعة والمرح. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية من زيارة الوجهة باستخدام بطاقة الروائع للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المميزة، التي تتضمن زراعة النباتات في حديقة «مستر مكجريجور»، والقفز والتسلّق في ركن «السنجاب نوتكين»، ومتاهة «راديش داش».

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