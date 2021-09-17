الامارات | فيلم الأسبوع.. Copshop كوبشوب

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأسبوع.. Copshop كوبشوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المدّة: ساعة و50 دقيقة

النوع: حركة

القصّة: في أثناء محاولته الهرب من قاتل محترف، يضع رجل مخادع خطّة للاختباء داخل مركز شرطة في بلدة صغيرة. وبعدما يظهر القاتل في مركز الشرطة، تجد شرطية مبتدئة نفسها في مأزق حقيقي.

إخراج وتأليف: جو كارنهان

تمثيل: جيرارد بتلر وفرانك جريلو وآليكسيس لاودر

شاهدوه في صالات ريل سينما: www.reelcinemas.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news