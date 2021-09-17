الامارات | أين تذهب.. «ذا آرتيسان الإيطالي» في دبي: الجودة والبراعة في الطهو

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ذا آرتيسان الإيطالي» في دبي: الجودة والبراعة في الطهو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل مطعم ذا آرتيسان مع نهاية موسم الصيف بمرور عامٍ على افتتاحه، حيث نجحت الوجهة الإيطالية الأنيقة بترسيخ حضورها وسط المشهد التنافسي للمطاعم الراقية في دبي، على الرغم من الصعوبات التي حملتها السنة الماضية بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية.

ومع بداية انخفاض درجات الحرارة، يواصل المطعم من موقعه الفريد في مركز دبي المالي العالمي توفير تجربةٍ غير مسبوقة، بفضل التزام الشيف لوكا وفريق عمله بأعلى معايير الجودة والبراعة في الطهو.

وتزامناً مع الأجواء الاحتفالية في الموسم الجديد، توفر قائمة الشيف الخاصة للضيوف فرصةً لتذوق مجموعةٍ مختارة بعناية من الأطباق الكلاسيكية مع لمسة الشيف الإبداعية. وتضم القائمة المُعدّة من أفضل المكونات الإيطالية الطازجة، تشكيلةً من المقبلات، بما فيها كارباتشيو دي كابيسانتي الذي يتكون من كارباتشيو اسكالوب هوكايدو البحري مع ليمون سورينتو وكافيار كالوغا أمور وحب الفلفل الوردي؛ وكاليماري فارتشيتي الذي يتكون من كاليماري باتاغونيا المحشو والمحضّر في الفرن، ويُقدّم مع الصلصة الخضراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news