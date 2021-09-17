الامارات | «فاوندري دبي» يستضيف معارض فنية مشوقة في سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاوندري دبي» يستضيف معارض فنية مشوقة في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «فاوندري» المجتمع الإبداعي الجديد في وسط مدينة دبي، خلال شهر سبتمبر الجاري، سلسلة من المعارض الفنية المتنوّعة التي تتوزّع على خمسة أقسام مختلفة، وتضم أعمالاً مميّزة لأكثر من 10 فنانين مبدعين.

ومن المشاركين في هذا الحدث الفنان الإماراتي جمعة الحاج من إمارة الشارقة، الذي صقل مواهبه الإبداعية بين الإمارات وأميركا. وكان الحاج قد انطلق في رحلته الفنية بعمر صغير، وشكّل أسلوباً فريداً يقوم على الحاجة الجوهرية للانتماء.

ويقدّم الفنان زيهان كريم مجسّماً بتقنية عرض الفيديو تحت عنوان «التوسّع المتوازي». وهو يستخدم كوكب المريخ كفكرة مجازية يعكس من خلالها الصورة التخيلية للفضاء، وستعرض أيضاً المجموعة الخاصة للفنانة موجغان إندجافي بارب بعنوان «كان يا ما كان».

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