فيفي عبده: والدي كان بيترجم 7 لغات.. ومبقولش اسم أمي علشان ميتعملهاش عمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الراقصة فيفي عبده، ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامجها «السيرة»، المذاع على قناة «DMC» الفضائية، حيث تحدثت عن طفولتها، والمعاناة التي وجدتها في هذه السن الصغيرة، موضحًة أن والدتها أسمتها «عطيات»، لأنها اعتبرتها عطية من الله، لافتة إلى أنها كانت ترفض الكشف عن اسم والدتها «عشان محدش يعملها عمل»، لأن هناك أشخاص كثيرون يرغبون في أذيتها، مؤكدة أنها ذهبت مرتين إلى بعض الناس لكي يفكوا أعمال تعرضت لها.

فيفي عبده: «فيه واحدة لعبت على أبويا وخدته من أمي»

وأشارت «فيفي عبده»، إلى أن ترتيبها كان الخامس بين 6 أخوة من أمها، وأبيها أنجب 6 أطفال من الزوجة الأخرى، موضحة: والدي «فيه واحدة لعبت عليه وخدته من أمي، ولكن أمي ظلت على ذمة والدي حتى وفاته، ووالدي كان يعمل مترجمًا وكان يترجم 7 لغات، وكنت أسافر معه وأنا صغيرة السن، ووالدتها كانت تضربهم بالكرباج السوداني».

وأوضحت أنها لديها عقدة من مسألة الزوجة الثانية بسبب زوجة أبيها التي وصفتها بأنها «ست قادرة وعايقة وبتخطف الرجالة، وكانت ترفض تخلي إخواتي يباتوا في بيت أبويا اللي هي عايشة فيه، وكانت تدفعه لكي يطردهم ويذهبوا إلى منزل أمي»، معقبة: «مرات الأب خدها يارب، وأنا لا يمكن أتجوز واحد يقولي إنه متجوز عشان السبب ده».

وفاة والدتها

وكشفت أن والدتها توفيت بعد وفاة والدها بسنوات كثيرة، وتوفيت في نفس المنزل الذي تعيش فيه، وكانت مصابة بجلطة في المخ، لكن البعض اتهمها بأنها السبب في مرض والدتها، مشددة على أنها كانت تتمنى رضا والدتها، ووالدها، ولم تغضبهما أبدًا، وبعد أن استفاقت والدتها تحدثت معها وعلمت أنها ليست غاضبة منها، وعاشت بعد هذا المرض 9 سنوات، وكانت تنادي عليها باسم «ماما».

وأوضحت أنها تعلمت من والدتها «الجدعنة»، موضحة أنهم 6 أشقاء وزوجة أبيها أنجبت 6 أبناء أيضًا، ولم تذهب إلى جنازة زوجة أبيها، ولكن اتصلت بأخواتها وقدمت لهم العزاء.