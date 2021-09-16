معلومات عن زوج شيرين رضا الثاني.. ارتبطت به بعد عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريحات صادمة أطلقتها الفنانة شيرين رضا أمام متابعيها وجمهورها، مساء أمس، خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة» مع الفنانة يسرا، بعد أن كشفت عن تعرضها للخيانة على يد زوجها وأقرب صديقاتها.

وأكدت الفنانة الشهيرة أنها تعرضت للخيانة الزوجية، قائلة: «حصل معايا كدة بس صاحبتي خانتني مع جوزي، هي كانت صديقتي المقربة».

وبسؤالها عن علاقتها بتلك السيدة، أوضحت شيرين رضا أنها قطعت صلتها بها تمامًا، معلقة: «لحد النهاردة مبكلمهاش، اتوجعت جدًا عشان مصدقتش، اتوجعت منها أكتر منه».

شيرين رضا تثير الجدل

تصريحات شيرين رضا لم تمر مرور الكرام على متابعيها ومحبيها من جمهور الوطن العربي، ليس فقط لكشفها عن تفاصيل الخيانة التي تعرضت لها، ولكن لعدم كشفها عن الزوج الذي خانها، فالعديد من المتابعين لا يعرفون زوجًا للفنانة الشهيرة سوى الهضبة عمرو دياب زوجها الأول، ووالد ابنتها الوحيدة «نور» والذي تجمعها به علاقة صداقة قوية حتى الآن، بعدما أكدت أكثر من مرة أن سبب فشل الزيجة يعود لها، إلا أن الحقيقة أن الفنانة تزوجت مرة أخرى عقب انفصالها عن الهضبة، ولم تحدد الفنانة خلال لقائها الزوج الذي خانها.

وكانت شيرين رضا، أكدت من قبل في حوار سابق لها مع الإعلامية سمر يسري، أنها تزوجت من الأمير السعودي، سلطان كمال أدهم، والتي تزوجته لمدة عام واحد فقط.

ولم تشر الفنانة لسبب الانفصال، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن الأسباب لوفاته: «الله يرحمه مش هقدر أقول حاجة».

وأشارت الفنانة إلى أنه توفى في سن صغير، وأنها أُصيبت بحالة حزن شديدة عليه لفترة طويلة.

معلومات عن سلطان كمال أدهم زوج شيرين رضا الثاني

- رجل أعمال وأمير سعودي.

- تعرف على الفنانة شيرين رضا في مطلع التسعينيات بعد طلاقها من عمرو دياب.

- تزوج من شرين رضا وانفصل عنها بعد عام.

- أخفت الخبر عن الوسط الفني لفترات طويلة قبل أن تكشفه في لقاء تلفزيوني.

- له ثلاثة أشقاء هم سارة وفيصل ومشعل.