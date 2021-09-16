«هنتغدى مع الخبث والخبائث».. حقيقة قضاء «يوتيوبر» يوما في الحمام «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هنتغدى النهاردة مع الخبث والخبائث، ونقضي يوم كامل في الحمام».. عنوان صادم على مقطع فيديو انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود لـ«يوتيوبر» شهيرة، قررت تناول الطعام برفقة ابنتيها «سلمى وسارة» داخل الحمام، واصفةً ما فعتله، وفقًا لعنوان المقطع بمشاركة وجبة الغذاء مع «الخبث والخبائث».

وسرعان ما تداول الرواد صورة من المقطع، خلال الساعات القليلة الماضية، مرفقين الصورة بانتقادات لاذعة لما فعلته الأم مع صغيرتيها، في حين سخر منها البعض الآخر، متهمينها بالبحث عن المشاهدات وجني الأموال من خلف المقطع، بينما قرر البعض السؤال حول حقيقة الصورة والمقطع من الأساس.

حقيقة صورة مقطع هنتغدى انهاردة مع الخبث والخبائث

وبالبحث عن المقطع، تبين أنه موجود بالفعل، عبر قناة الـ«يوتيوبر أم عمر»، إلا أنه يعود لعام مضى، ولم يتم تصويره اليوم، أو في فترة قريبة، وحقق المقطع 3200 مشاهدة منذ نشره.

ما قصة فيديو مقطع هنتغدى انهاردة مع الخبث والخبائث؟

وأظهر المقطع الذي تجاوزت مدته 8 دقائق الأم «أم عمر» وهي تصطحب صغيرتيها، مع «سجادة» وأواني الطعام، وتجلسن استعدادًا لتناول الطعام، قبل أن توضح الأم أن المقطع سخرية وتحذير للأمهات التي تفعل هذا الأمر، قائلة: «طبعًا إحنا عملنا كدة بس مش هناكل في الحمام، ولا مع الخبث والخبائث ولا حاجة، لكن فيه أمهات على اليوتيوب بيعملوا ده، وبناتي كانوا عاوزين يقلدوها، عشان كدة قررت أقولهم أن مفيش حاجة اسمها كدة ومش كل اللي نشوفه نقلده».

من هي اليوتيوبر أم عمر؟

أطلقت قناة على «يوتيوب» منذ أكثر من عام، بعنوان «يوميات زوجة مصرية أم عمر».

متزوجة ولديها 3 أبناء «سارة وسلمى وعمر».

تظهر بالنقاب وتقدم مقاطع مع أطفالها في المنزل.

لديها 120 ألف مشترك عبر قناتها.

تقدم مقطع حول فنون الطهي، وتقديم أكلات مختلفة.