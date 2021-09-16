إطلالات اليوم: ريا أبي راشد تتألق بالأبيض.. وسمية الخشاب جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

سهر الصايغ:

وارتدت الفنانة سهر الصايغ فستانا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

رانيا منصور:

كما ظهرت الفنانة رانيا منصور بتوب كت باللون الموف، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نسرين طافش:

وتألقت الفنانة نسرين طافش ببلوزة متعددة الألوان، مزودة بأكمام، مع بنطلون باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سمية الخشاب:

كما ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.