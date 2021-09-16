منها السبانخ والبطاطس.. 8 أطعمة إعادة تسخينها يمكن أن يجعلك مريضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الشيء الوحيد الأفضل من الجلوس لتناول وجبة منزلية هو الاستمتاع بها مرة أخرى في اليوم التالي، ولكن بقايا الطعام يمكن أن تشكل خطرًا.

وهناك العديد من الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها وتناولها مرة أخرى، لأنها تهدد صحتك وتجعلك مريضا، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "reader digest".

- البيض:

يحتوي البيض دائمًا على السالمونيلا، وتتطلب بعض الطرق المستخدمة في طهي البيض حرارة لطيفة لفترة قصيرة من الوقت، والتي قد لا تقتل البكتيريا، (أي طريقة تؤدي إلى سيلان صفار البيض)، لذا تركه في درجة حرارة الغرفة لأي فترة زمنية هي وصفة لتكاثر تلك البكتيريا إلى مستويات ضارة، بالإضافة إلى ذلك، يكون مذاق البيض دائمًا أفضل وهو طازجًا.

- البنجر:

أظهرت الأبحاث، بما في ذلك دراسة نشرت في عام 2012 في الطب الرياضي، أن أكسيد النيتريك في البنجر يمكن أن يعزز تمرينك وقد يساعد في خفض ضغط الدم، لكن نفس هذه المركبات تتفاعل مع الحرارة بشكل سيئ، فعندما يتم طهي الأطعمة الغنية بالنترات، ولا يتم تبريدها بشكل صحيح، ثم إعادة تسخينها مرة أخرى، يمكن تحويل النترات إلى نيتريت، ثم إلى نيتروسامين، وبعضها معروف بأنه مادة مسرطنة، لذلك قد لا يكون تناول البنجر المُعاد تسخينه بانتظام فكرة جيدة.

- البطاطس:

قد تشكل خطرًا عند تركها لتبرد وتخزينها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة جدًا، حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تعزيز نمو Clostridium botulinum ، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، كما إن البطاطس المخبوزة والمغلفة بورق الألمنيوم معرضة للخطر بشكل خاص، لأنها توفر للبكتيريا بيئة مثالية منخفضة الأكسجين لتزدهر فيها.

- السبانخ:

مثل البنجر، تعد طعامًا آخر غنيًا بالنترات يتم تقديمه مطهيا في كثير من الأحيان، ولتجنب تحويل النترات في هذه الخضر الورقية إلى نيتروسامين يحتمل أن تكون مسرطنة ، لا يفضل إعادة تسخينها وتناولها مرة أخرى.

- الأرز:

في السبعينيات، أدى عدد من حالات تفشي التسمم الغذائي المرتبط ببقايا الأرز إلى زيادة الوعي بأن الأرز يحتوي على كائنًا دقيقًا يسمى Bacillus cereus يتكاثر في درجة حرارة الغرفة، لذا يجب التأكد من تخزينه في الثلاجة بسرعة.

كما توصي إرشادات سلامة الأغذية بالحفاظ على الأطعمة ساخنة (أكثر من 140 درجة فهرنهايت) أو باردة (40 درجة فهرنهايت أو أقل) إذا كنت لا تتناولها في غضون ساعتين.

- الدجاج:

مثل البيض، يميل الدجاج النيء إلى احتواء السالمونيلا، بالإضافة إلى درجات الحرارة المنخفضة هو وصفة لكارثة حيث تتكاثر هذه البكتيريا، وأفضل طريقة لتجنب ذلك، هي التأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للدجاج تصل إلى 165 درجة، وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة.

- الأطعمة الدهنية:

يجب تجنب إعادة تسخين الأطعمة الزيتية مثل البطاطس المقلية، حيث أن ذلك قد يتسبب في زيادة دخان الزيت عن مستواه الآمن، وعندما يحدث ذلك، يمكن أن ينتج عنه أبخرة خطرة ضارة بصحتك.