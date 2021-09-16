كاد أن يقتلها.. كريم بشرة «مضروب» يشوه وجه فتاة بريطانية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص العديد من الفتيات على التغيير في شكلهن والتجديد به، إما عن طريق شعرها بتغيير لونه وشكله، وإما من خلال بشرتها من خلال الفيلر أو البوتكس أو تغميق وتفتيح لونها، حتى تبدو أكثر جمالًا وجاذبية، وهو الأمر الذي تيبب في أن تتعرض فتاة بريطانية تبلغ من العمر 24 عامًا لحروق وتشوهات في وجهها بعد استخدامها كريمات لجعل بشرتها تبدو بلون داكن، حتى كادت أن تتوفى وتلفظ أنفاسها جراء ذلك الكريم الذي اشترته من السوق السوداء، وحاولت البحث عن طرق عدة لإنقاذ نفسها مما حل بها من خلال الأطباء.

حكاية فتاة كادت أن تلقى حتفها بسبب كريم تجميلي

مشكلات عديدة فضلًا عن التعرض للحرق والتشوهات، عانت منها الفتاة العشرينية التي استخدمت كريم للبشرة غير مصرح به من وزارة الصحة في بريطانيا، فضلًا عن بيعه في السوق السوداء، استخدمته لجعل بشرتها الفاتحة تبدو بلون داكن، وفق «ديلي ستار» البريطانية.

تحذيرات من الأصدقاء بعدم استخدام المنتج

بدأت الفتاة تشعر بآلام في بشرتها شيئا فشيئا بعدما استخدمت الكريم مرتين خلال 3 أشهر، وعقب مرور شهر على الاستخدام، أصيبت بندبات غامقة على جبينها، رغم تحذيرات عدة وشديدة من صديقاتها المقربات.

ندبات وحروق وتشوهات بالوجه

استخدام الفتاة للكريم الذي أرادت منه جعل بشرتها تبدو داكنة كاد أن يتسبب في وفاتها وحرق بشرتها، فضلًا عن التشوهات التي لحقت بها.

عملية تجميل لإخفاء الندبات

بعد الندوب والتشوهات التي أصيبت بها الفتاة لجأت للأطباء لمحاولة إنقاذها مما تعرضت له في وجهها، وخضعت لعملية جراحية في محاولة لإخفاء الندبات التي ظهرت على وجهها من السوق السوداء والغير مرخص من قبل وزارة الصحة، حتى تصبح ببشرة داكنة وبرونزية.