4 أنواع شاي أعشاب للتغلب على الإمساك.. أبرزها الزنجبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثيرون من حالة الإمساك، التي تسببها عادة العادات الغذائية الخاطئة وما ينتج عنها من اضطرابات في المعدة وعسر الهضم وانتفاخ القولون، ومن الممكن أن يتطور الأمر ويصاب الشخص بالبواسير الناتجة عن صعوبة التبرز، وقد يحاول البعض علاج تلك الحالة من خلال بعض العلاجات المنزلية.

يمكن لبعض أنواع شاي الأعشاب أن تساعد في التغلب على الإمساك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فتعد طريقة رائعة لإدخال المزيد من الماء إلى الجسم، هذا لأن البقاء رطبًا هو وسيلة طبيعية قوية لتخفيف الإمساك، سيجعل الماء البراز أكثر ليونة ويساعد على إخراج البراز بسلاسة أكبر.

ويمكن أن يحفز دفء الشاي أيضًا الجهاز الهضمي ويساعد في تخفيف الأعراض، وقد يلعب التوتر دورًا إضافيًا، فخلصت مراجعة عام 2014 إلى أن الإجهاد يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد يفسر هذا سبب استخدام الكثير من الناس لشاي الأعشاب للاسترخاء وتخفيف القلق.

وفيما يلي أنواع شاي الأعشاب التي يمكن استخدامها لعلاج الإمساك، وفقًا لموقع kompas.

-شاي النعناع

هو علاج طبيعي مشهور لمشاكل الجهاز الهضمي والعديد من العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية لمشاكل الجهاز الهضمي تحتوي على خلاصة النعناع، يمكن أن يساعد التأثير المهدئ للمنثول في النعناع على استرخاء المعدة أثناء تحريك البراز عبر الأمعاء. يمكن أن يكون شرب كوب من شاي النعناع بعد الأكل مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك وآلام المعدة.

-شاي الزنجبيل

عندما يأتي الإمساك من سوء الهضم، يمكن أن يساعد الزنجبيل في التغلب عليه، يستخدم الكثير من الناس شاي الزنجبيل لتهدئة تهيج الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، كما يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل على الهضم بعد تناول وجبة دسمة.

يمكن أن يساعد شرب كوب أو كوبين يوميًا بعد الوجبات الجسم على معالجة الطعام وإنتاج حركات الأمعاء.

-الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود، والشاي الأخضر، والقهوة بشكل طبيعي على مادة الكافيين، وهو منبه يسرع حركة الأمعاء لدى كثير من الناس، غالبًا ما يشرب الناس هذا المشروب في الصباح لإيقاظ أنفسهم وتشجيع حركة الأمعاء، يمكن أن يكون للكافيين آثار جانبية سلبية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاهه.

-الكاموميل والبابونج

هو عشب عطري مألوف في الشاي لما له من تأثير مهدئ على الجسم، يمكن أن يساعد شرب كوب من شاي البابونج بعد الوجبة أو قرب نهاية اليوم على تهدئة العضلات في القناة الهضمية وتسريع الوقت بين الأكل وحركة الأمعاء.