هل تعطش باستمرار؟.. إليك الأسباب الخمسة التي تتعلق بالحالة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد العطش المستمر بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو التعرق بكثرة أمر طبيعي، لكن هناك أوقات يعاني خلالها بعض الأشخاص من العطش على الرغم من عدم التعرق وشرب الكثير من الماء.

يمكن أن تكون هذه الحالة علامة على أمراض معينة أو أن هناك مشاكل صحية يجب الانتباه إليها، فالعطش وسيلة لإعطاء إشارة إلى نفاد مخزون الماء في الجسم.

لذا نستعرض فيما يلي بعض الأسباب المحتملة التي تجعل الشخص يشعر بالعطش والتي تحتاج إلى معرفتها، ووفقًا لما ذكره موقع kompas:

1. الجفاف

من علامات الجفاف العطش المتكرر، والجفاف هو حالة يفتقر فيها الجسم إلى السوائل، فبالإضافة إلى العطش المتكرر، يتميز الجفاف أيضًا بالبول الداكن، وقلة التبول أو عدم القدرة على التبول، وجفاف الفم، وجفاف الجلد ، والتعب، والدوخة، والصداع.

يمكن أن تأتي أسباب الجفاف من عدم شرب ما يكفي من السوائل، وممارسة الرياضة دون تناول كمية كافية من السوائل، والإسهال، والقيء، والتعرق المفرط.

-2مرض السكري

أحد الأعراض المبكرة لمرض السكري هو العطش المتكرر، فلا يستطيع جسم مرضى السكري إنتاج هرمون الأنسولين أو استخدامه، لتسبب هذه الحالة تراكم السكر في الجسم.

-3جفاف الفم

سبب آخر لشعورك بالعطش في كثير من الأحيان هو جفاف الفم في بعض الأحيان، تحدث هذه الحالة لأن الغدد الموجودة في الفم تنتج كمية أقل من اللعاب، وعادة ما يكون جفاف الفم أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو التدخين أو متلازمة سجوجرن.

بالإضافة إلى العطش المتكرر، يعاني الأشخاص المصابون بجفاف الفم أيضًا من رائحة الفم الكريهة، ويشعر اللعاب بثخان ، مما يجعل من الصعب مضغه.

-4فقر الدم الحاد

هو حالة يفتقر فيها الجسم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة، ويمكن أن تكون هذه الحالة خلقية أو ناتجة عن سوء التغذية أو النزيف أو بعض الأمراض، لا يقتصر الأمر على العطش المتكرر فحسب، بل تشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم الشديد الدوخة والضعف وشحوب الجلد وسرعة ضربات القلب والتعرق الغزير.

-5زيادة الكالسيوم

بالإضافة إلى بعض الأسباب المذكورة أعلاه، فإن سبب تكرار العطش الذي نادرًا ما يأتي من الكالسيوم الزائد، يمكن أن ينتج الكالسيوم الزائد عن فرط نشاط الغدة الجار درقية وأمراض مثل السل والسرطان، وتشمل علامات زيادة الكالسيوم في الجسم العطش المتكرر، وكثرة التبول ، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء، والإمساك، وآلام العضلات، وسرعة ضربات القلب.