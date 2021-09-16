منها السبانخ.. 8 خضروات وفواكه غنية بالحديد احرص على تناولها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يلعب الحديد دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم، حيث يساعد في تعزيز إنتاج الهيموجلوبين، ونقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

لذا نذكر لكم أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، والتي يجب تضمينها في النظام الغذائي، للاستفادة من أكبر قدر من الفوائد الصحية للجسم، وفق ما أوضح موقع" healthline".

- السبانخ:

تحتوي السبانخ على 2.5-6.4 مجم من الحديد لكل كوب مطهي ، أو 14-36٪ من الكمية الموصى بها يومياً.

- البطاطس:

تحتوي على كميات كبيرة من الحديد، يتركز معظمها في قشرها، حيث توفر ثمرة بطاطس كبيرة غير مقشرة 295 جرامًا. كما أنها تعد أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف.

- المشروم:

يحتوي كوب واحد من الفطر الأبيض المطهي على حوالي 2.7 مجم، أو 15٪ من القيمة اليومية الموصي بها.

- عصير البرقوق:

يعتبر أيضًا مصدر جيد للحديد، كما غني بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز أيضًا.

- التوت:

يعتبر من الفواكه الغنية بالحديد بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة أيضًا، مما قد يوفر الحماية من أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

- الطماطم:

تعتبر الطماطم أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامي C ، ما يساعد على زيادة امتصاص الحديد، بالإضافة إلى ذلك، فهي مصدر كبير للليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بتقليل خطر الإصابة بحروق الشمس.

- المكسرات والبذور:

تعمل المكسرات والبذور كمصادر نباتية غنية بالحديد، لذا يجب على أولئك الذين يرغبون في زيادة إجمالي مدخولهم اليومي من الحديد إضافته إلى النظام الغذائي.

- العدس:

من البقوليات الغنية بالحديد، حيث يوفر 6.6 مجم لكل كوب مطهي، كما يحتوي على كمية كبيرة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف وحمض الفوليك والمنجنيز أيضًا.