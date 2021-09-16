الامارات | مسجد على الطراز الفرعوني يثير الجدل والاوقاف المصرية تتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد على الطراز الفرعوني يثير الجدل والاوقاف المصرية تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار بناء مسجد على الطراز الفرعوني، بنقوش ورسوم ومنحوتات، في إحدى قرى الفيوم، حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة «الدستور» وموقع «مصراوي».

وقال محمد شفيق، من أهالي القرية، إن المسجد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية والتبرعات من أهالي القرية، ولا نعلم أنه سيجري عمل نقوشات فرعونية بهذا الشكل لحد السخرية منها.

وأكد وكيل مديرية أوقاف الفيوم، خالد دراز، إغلاق المسجد، وإزالة كافة الرسومات الفرعونية التي تتصدر واجهة المسجد، وكذلك الرسوم الموجودة بالداخل، وإعادة نقشها على الطراز الإسلامي.

وقال حبيب إنه كلف إدارة التفتيش الخاصة بالمساجد لتحديد المسؤول عن نقش تلك الرسومات الفرعونية على واجهة المسجد وداخله، لافتًا أن الواقعة هي المرة الأولى التي تحدث في محافظة الفيوم.

وقال الشيخ خالد محمود، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالفيوم، إنه جرى فتح تحقيق موسع مع المهندسين الذين أجروا التصميمات لهذا المسجد لمعرفة حقيقة من وضع هذه التصميمات.

وأضاف أنه استدعى عمال تابعين لإدارة أوقاف الشواشنة لإزالة تلك الرسومات، ومناقشة المسؤولين عن تنفيذها لمعرفة الهدف من وراء ذلك، لافتًا أن عملية دهان المسجد وإعادة تطويره تجرى بجهود ذاتية دون تدخل مسؤولي مديرية الأوقاف.

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