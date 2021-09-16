كورونا اليوم: تحذير من متحور "متوحش".. وإليك سبب تزايد إصابات الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-لماذا تتزايد إصابات الأطفال بفيروس كورونا؟

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وسط تفشي متحورات سلالة دلتا، وأدى إلى ارتفاع حالات دخول المستشفيات وإثارة القلق بشأن مخاطر الإصابة بمرض شديد وأعراض "طويلة المدى"، كما أنها تجدد الأسئلة حول سلامة قرار العودة للمدارس.

واعتباراً من أوائل سبتمبر، ثبتت إصابة ما يقرب من 5.3 مليون طفل ومراهق بفيروس كورونا منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة وحدها، وفقاً للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، وهو ما يمثل 15.5% من جميع الإصابات، إلا أنها ارتفعت إلى 28.9% في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر.

ويبرر ارتفاع حالات الإصابة بمتحور دلتا بين الأطفال، إلى ارتفاع معدلات التطعيم بين كبار السن، حيث لم تتم الموافقة على استخدام اللقاحات لمن دون 12 عاما إلى الآن، فيما وجد الباحثون في مركز السيطرة على الأمراض أن زيارات قسم الطوارئ والقبول في المستشفيات للأطفال كانت أعلى في الولايات ذات التغطية السكانية المنخفضة للتطعيم، وأقل في الولايات ذات التغطية الأعلى في التطعيم، وهو ما يشير إلى أن انتشار التطعيمات حتى لمن فوق 18 عام يقلل انتشار الفيروس لدى الأطفال، بحسب موقع "روسيا اليوم".

-مودرنا: تحليل يكشف أن مناعة لقاح كورونا قد تضعف

قالت شركة مودرنا إن تحليلا جديدا للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية على التطعيم بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبت معدلات أعلى في تجاوز الحالات لدى الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في مرحلة مبكرة من الدراسة وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

واختبر التحليل، الذي كشفت تفاصيله في بيان صحفي من شركة مودرنا، حالات تم تطعيمها في التجارب السريرية للشركة لا تزال تصاب بكوفيد 19 هذا الصيف، فيما كانت الإصابات بسلالة دلتا من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار، تتزايد، بحسب موقع "روسيا اليوم".

-فاوتشي يحذر: "متحور متوحش" لكورونا في الطريق

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من "متحور متوحش" لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، بسرعة مخيفة.

وفي حديثه مع محطة "أم أس إن بي سي"، أشار فاوتشي إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور "دلتا" يبدو ضعيفا بالمقارنة.

وشرح فاوتشي: "مع زيادة انتشار فيروس كورونا في المجتمع، سنحصل على ما يكفي من الطفرات الجديدة لتكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي نراها الآن".